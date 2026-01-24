[FOTO] Predsjednica Udruge “Maslačak” sudjelovala na kampu u Tuheljskim Toplicama

U organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama u Tuheljskim Toplicama održan je dvodnevni (15. i 16. siječnja 2026.) kamp pod nazivom „Mreža podrške za život u zajednici: Osnaživanje udruga i usluga za osobe s intelektualnim teškoćama“ na kojem je sudjelovala i predsjednica Udruge “Maslačak” Križevci Slađana Sekušak u pratnji kćeri Josipe.

Sudionike je na početku pozdravio predsjednik Saveza Ozren Catela, nakon čega je kamp službeno otvorio predstavnik Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Krešimir Makvić. Istaknuo je važnost rada Saveza i udruga članica, naglasivši kako njihov svakodnevni trud ima neprocjenjiv doprinos razvoju usluga u zajednici. Prisutnima se obratila i Marica Mirić, predsjednica Savez osoba s invaliditetom Hrvatske, koja je još jednom naglasila važnost ustrajne i sustavne borbe za prava osoba s invaliditetom.

Stručni dio programa otvorio je Darijo Jurišić, pravobranitelj za osobe s invaliditetom, sa predavanjem na temu „Neovisno življenje osoba s invaliditetom“. Uslijedilo je izlaganje „Sustav socijalne skrbi koji promiče neovisno življenje osoba s intelektualnim teškoćama“, koje je održao Marko Buljevac, izvanredni profesor Sveučilište u Zagrebu – Studijski centar socijalnog rada. Završno predavanje prvoga dana održala je Patricija Karaman, predsjednica Udruga “Vretenac” Slatina, na temu „Prilagodba sadržaja i aktivnosti u radu s odraslim osobama s intelektualnim teškoćama – teorijski okvir i praksa“.

Drugi dan kampa započeo je predstavljanjem Halliwick koncepta, a predstavio ga je Hrvoje Vlahović, docent sa Sveučilište u Rijeci – Fakultet zdravstvenih studija. U nastavku programa, Andrea Gašpar Čičak, dr. sc. iz Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, predstavila je rezultate istraživanja o pokazateljima neovisnog življenja osoba s intelektualnim teškoćama.

Blanka Horvat iz Čakovca, govorila je o metodama i temama osobno usmjerenog planiranja podrške. Rad kampa dodatno je obogatila ambasadorica Saveza, Ana Tomašković voditeljica emisije “Normalan život” koja je sudionicima ponudila konkretne savjete za učinkovitiju medijsku vidljivost te još jednom naglasila spremnost na suradnju i podršku u osvještavanju javnosti o pitanjima važnima za ovu populaciju.

Na kraju je predsjednica SOIH-a, Marica Mirić održala izlaganje na temu kompatibilnosti zagovaračke uloge udruga i njihove uloge pružatelja usluga. I ovogodišnji kamp je bio prilika za razmjenu iskustva, poticaj za rast i razvoj kroz primjere dobre prakse, umrežavanje, suradnju te stjecanje novih prijateljstava i obnovu onih već stečenih.