[FOTO] Održana redovna godišnja skupština Udruge “Maslačak” Križevci

U četvrtak, 18. prosinca 2025. održana je redovna godišnja skupština Udruge “Maslačak” Križevci, kako bi usvojili Izvješća o radu Udruge i Kluba “Maslačak” kao i Financijski izvještaj i Izvještaj Nadzornog odbora te planove za 2026. godinu. Na početku Skupštine korisnici su izveli igrokaz “Božićna zvijezda”.

Skupštinu je vodila predsjednica Udruge Slađana Sekušak koja je izvijestila članove o aktivnostima Udruge u 2025. godini te planu rada Udruge za 2026. godinu. Financijsko izvješće za 2024. kao i Prijedlog financijskog i operativnog plana za 2026. godinu prezentirala je zamjenica predsjednice Martina Benjak Brezjan, kao i Izvještaj o Strateškom planu za razdoblje 2021.-2025. te Prijedlog novog Strateškog plana Udruge za razdoblje 2026.-2030. Izvješće Nadzornog odbora pročitala je Tamara Cvrtila, predsjednica Nadzornog odbora, a plan rada Kluba “Maslačak” za 2026. voditeljica kluba Nada Domitrović.

Izvješće o radu Kluba “Maslačak” za 2025. godinu prezentirale su voditeljice putem prezentacija: Ivana Benjak-Poludnevni boravak i “Zajedno za bolje sutra”, Vlatka Sokolić – osobna asistencija, Ivana Bratanić – “Šalica razgovora”, Sanja Valjak – TIMEOUT-Odmor od skrbi. Izvješća i planovi jednoglasno su usvojeni.

Predsjednica se na kraju zahvalila svima na predanom radu te svima na podršci u 2025. godini. Za kraj, Maslačci su uz pratnju profesorice flaute Ane Šimunec otpjevali pjesmu, nakon koje je uslijedilo zajedničko druženje uz pjesmu i ples te dobru hranu koju su donijeli roditelji i udomitelji i prefinu tortu s kojom je sve prisutne počastila predsjednica Udruge.