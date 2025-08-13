Tambura pod ljetnim nebom večeras u atriju Likovne galerije

Večeras, u srijedu 13. kolovoza 2025. u 20 sati, atrij Likovne galerije Križevci ugostit će koncert “Tambura pod ljetnim nebom 2025.” u izvedbi Gradskog tamburaškog orkestra Križevci. Koncert je dio manifestacije “Križevačka ljetna špica” te jedan u nizu nastupa kojima orkestar obilježava petu obljetnicu djelovanja.

Program donosi izbor klasičnih, filmskih i popularnih skladbi, uključujući Rossinijevu uvertiru iz opere Seviljski brijač, Lehárovu Vilja Lied, Bernsteinovu glazbu iz filma The Magnificent Seven, te djela domaćih autora Bože Potočnika, Filipa Novosela i Vilibalda Čakleca, a prisjetit će se i nedavno preminule glazbene dive Gabi Novak. Uz orkestar, pod ravnanjem dirigenta Igora Kudeljnjaka, nastupit će sopranistica Natalija Kralj i udaraljkaš Lovro Baričević.

Ulaz na koncert je slobodan, a posjetitelji će na ulazu moći podržati međunarodnu turneju orkestra u Kini, planiranu za 2026. godinu, za koju je potrebno prikupiti 30.000 eura. Ovaj nastup time postaje i početak kampanje kojom orkestar želi uključiti zajednicu u ostvarenje jednog od najznačajnijih projekata u svojoj povijesti.