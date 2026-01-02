[FOTO] Udruga P.O.I.N.T. aktivnom godinom obilježila 21. obljetnicu

U subotu, 27. prosinca 2025. godine u 18 sati u Kozmološkom centru u Križevcima održana je redovna godišnja izvještajna skupština Udruge P.O.I.N.T. Redovni članovi P.O.I.N.T.-a usvojili su godišnje izvješće o radu i aktivnostima Udruge za 2025. godinu, kao i financijsko izvješće Udruge, koje su predstavili izvršni direktor Udruge Martin Topljak i predsjednik Udruge Nikola Matosović.

Među značajnijim projektima provedenim u 2025. godini bili su 14. Pinklecfest i 15. Večeri udaraljkaša u Križevcima, kao kontinurani jesenski festivali koje Udruga organizira s partnerima Planinarskim društvom Kalnik Križevci i Glazbenom školom Alberta Štrige Križevci. Također je uspostavljen dnevni boravak mladih u samom sjedištu Udruge u Kozmološkom centru, gdje je uz podršku zagrebačke Udruge CroAI održana edukacija za građane o osnovama korištenja umjetne inteligencije.

Važno partnerstvo Udruge je Astronomskom društvu Perzeidi na EU projektu COSMIC – “Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula”, trogodišnjem projektu koji traje sve do ožujka 2028. godine, a bavi se izradom i promicanjem edukacijskih programa iz STEM područja u zvjezdarnicama i drugim mjestima u Križevcima i Zagrebu. S krajem 2025. godine završio je i od Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj financiran projekt “Future Crossroads: Youth Entrepreneurship Accelerator” koji je djeci i mladima ponudio niz radionica i panela na temu poduzetništva za mlade.

P.O.I.N.T.-ovci su izglasali godišnji plan rada i aktivnosti Udruge za 2026. godinu, uz pripadni financijski plan, među kojima su važniji projekti održavanje jubilarnog, 15. izdanja Pinklecfesta te 16. Večeri udaraljkaša u Križevcima. Udruga također ulazi u treću godinu institucionalne podrške od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, što omogućava zaposlenje jedne osobe na puno radno vrijeme, kao i plaćanje režija u sjedištu Udruge u Kozmološkom centru.

Udruga će i dalje raditi na informiranju lokalne zajednice putem nezavisnog portala Križevci.info, koji u 2026. godini obilježava 21. obljetnicu kontinuiranog djelovanja, što ga čini najstarijim novinskim portalom na križevačkom području. Također će svakodnevnim radom dnevnog boravka u Kozmološkom centru nastaviti omogućavati učenicima i studentima te ostalim zaintresiranima mjesto za rad i odmor tijekom radnog dana, uz korištenje stručne literature, računala s internetom te aparata za kavu ili kuhala za čaj.