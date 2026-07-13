Održani Dani sv. Benedikta u Velikom Potočecu

Ove subote, 11. srpnja u organizaciji DVD-a Veliki Potočec održana je manifestacija Dani svetog Benedikta. Igrao se malonogometni turnir po sustavu 4+1 na igralištu u Velikom Potočecu, najvrsniji lokalni kuhari okušali su se u natjecanju u pripremi gulaša. Druženje na igralištu i ispred vatrogasnog doma trajalo je dugo u noć.

Najbolja nogometna ekipa El Pal Instalacije osvojila je novčanu nagradu (50% kotizacije), drugoplasirana ekipa bila je LNL (30% kotizacije), dok su treće mjesto zauzeli Serviseri Instalateri (20% kotizacije), najboljim ekipama dodjeljeni su i pehari.

Ovaj je događaj privukao brojne posjetitelje uz bogat sportski, gastronomski i zabavni program. Pobjedu na održanoj gulašijadi odnijela je ekipa iz DVD-a Cubinec, njihov je gulaš najboljim ocijenio stručni žiri koji je predvodio prof. Mišel Doskočil. Za večernji glazbeni program bio je zadužen Joker Band koji je okupljene uveseljavao do ranih jutarnjih sati.

– “Nadamo se da su Dani sv. Benedikta postavili temelje jedne lijepe tradicije koja će iz godine u godinu okupljati ljude, čuvati naše običaje i stvarati uspomene za generacije koje dolaze. Hvala svima! Vidimo se dogodine – još jači, još brojniji i s istim zajedništvom koje nas je dovelo dovde.” Poručili su organizatori.