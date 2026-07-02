Ove subote nova večer 9. Robin ljetnog kina na Nemčiću

Ove subote, 4. srpnja održat će se četvrta večer ovogodišnjeg Robin ljetnog kina na Nemčiću. S početkom u 18 sati bit će osigurani besplatni napuhanci i popratni program za djecu dok će u 21 sat krenuti projekcija filma “Gabina kuća lutaka“.

– “Nakon vanzemaljskih avantura Šunkića i Patka, na idućoj projekciji nas čekaju Gabi i njezina kuća lutaka u novoj avanturi punoj zabave i čarolije! Vidimo se u subotu.” Poručuju organizatori.

Ljetno kino organizira Pučko otvoreno učilište Križevci uz glavnog sponzora Robin markete, tehničku podršku Udruge K.V.A.R.K. te generalno pokroviteljstvo Grada Križevaca.