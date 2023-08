Na tri mjeseca se zatvara promet kroz dvije gradske ulice

Od sutra 16. kolovoza u 8 sati privremeno se zatvara promet državnom cestom DC22 u Ulici branitelja Hrvatske i Ulici Frana Supila, zbog izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje u sklopu projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci”.



Obilazni pravac za vrijeme privremenog zatvaranja ceste je sljedeći:

Prometni pravac Varaždin – Bjelovar: promet s državne ceste DC22 (Ulica Franje Markovića) iz kružnog raskrižja izlazi na prometnicu (Ulica Franje Račkog) u smjeru centra Križevaca do raskrižja s Potočkom ulicom. Promet se zatim nastavlja Potočkom ulicom do križanja sa Svetokriškom ulicom te se nadalje vodi lokalnom cestom preko Trga bana Lackovića i Ulice bana Josipa Jelačića do raskrižja s državnom cestom DC41, gdje se skreće u Ulicu Petra Zrinskog te vodi do državne ceste oznake DC22, odnosno, pravac za Bjelovar i obratno.

Alternativni prometni pravac: vozila težine preko 7.50 t preusmjeravaju se s državne ceste DC22 u naselju Sveti Petar Orehovec na županijsku cestu ŽC2176 kroz naselja Miholec i Brežani do raskrižja sa županijskom cestom ŽC3002 gdje se skreće u smjeru naselja Ferežani, kroz Gregurovec, Kamešnicu, Podgajec, do raskrižja sa županijskom cestom ŽC3034, do državne ceste DC22 (Zagrebačka ulica), u smjeru Bjelovara.

Stanovnike tog dijela grada i sve ostale sudionike u prometu moli se za razumijevanje i poštivanje privremene prometne regulacije kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje mogli uspješno dovršiti. Ovakav režim prometa vrijedi do 17. studenog do 16 sati.