Dnevne bolnice – izazov za rad u multidisciplinarnom timu glavna tema trećeg Kongresa sestrinstva Koprivničko-križevačke županije

U dvorani koprivničkog kina Velebit u petak je započeo treći Kongres sestrinstva Koprivničko-križevačke županije na temu „Dnevne bolnice – izazov za rad u multidisciplinarnom timu“. Svečanom otvorenju dvodnevnog kongresa u organizaciji Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica i medicinskih sestara zdravstvenih i zdravstveno-socijalnih ustanova u našoj županiji prisustvovali su župan Darko Koren, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, županijske pročelnice, ravnatelj bolnice Dr. Tomislav Bardek Mato Devčić sa suradnicima, predsjednica Kongresa, glavna sestra bolnice i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Ružica Evačić, gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić, ravnatelji zdravstvenih ustanova, crkveni uzvanici te drugi uvaženi gosti.

Predsjednica Kongresa uvodno je istaknula zadovoljstvo što skup na jednom mjestu okuplja medicinske sestre i tehničare iz svih zdravstvenih ustanova na području županije te naglasila kako je reorganizacija zdravstvenog sustava u posljednjih nekoliko godina doprinijela većim zahtjevima spram sestrinske profesije. Napomenula je kako su izazovi današnjice izuzetno veliki za medicinsku struku koja stalno zahtjeva višu razinu obrazovanja na što su i medicinske sestre spremne odgovoriti svojim trudom, marljivošću i stjecajem novih znanja.

Župan Koren je okupljene sudionike podsjetio na značajnu ulogu medicinskih sestara i tehničara u pružanju zdravstvene skrbi svim građanima te naglasio koliko ljudi koji se bave tim zanimanjima pozitivno utječu na brojne živote u nesigurnim vremenima, nastojeći u praksi ostvariti viziju dobrote i altruizma prema drugim ljudima.

„Suočeni smo s mnogim izazovima i kontinuiranim nedostatkom financija u bolničkom sustavu, no pokušavamo to popraviti na način da korisnici ne ostanu zakinuti ni u jednom aspektu. Unatoč teškom vremenu svjedočimo velikim investicijama, posebice u našu županijsku bolnicu u koju ćemo uložiti 50 milijuna kuna i stoga zahvaljujem ravnatelju Devčiću i svima koji su doprinijeli tome. To je investicija koja će u velikoj mjeri unaprijediti zdravstveni sustav i uslugu koju pružamo našim pacijentima. Medicinske sestre uz liječnike su temelj zdravstvenog sustava i Županija će odgovoriti na najbolji način da im se pomogne, jer to je sektor o kojem svi ovisimo. Na vama je drage medicinske sestre i liječnici, velika odgovornost i znam da ste toga svjesni što potvrđuje i to da dajete sve od sebe i svoj posao ne gledate kroz novac već kao poslanje i na tome vam čestitam“, naglasio je župan.

Ravnatelj koprivničke bolnice Mato Devčić zahvalio je svima na dolasku te kazao je kako je tema Kongresa i više nego aktualno posebice jer županijska bolnica već desetljećima radi kroz koncept dnevnih bolnica te zbrinjava pacijente u takvom režimu.

„Na kongresu ćemo sagledati sve aspekte koji se tiču takvog koncepta rada, a tu su vrlo bitan element sredstva iz europskih fondova kojima se ne ulaže samo u infrastrukturu dnevnih bolnica već i kadrove. Zdravstvena strategija za razdoblje 2020.-2030. predviđa velika ulaganja u obrazovanje liječnika, specijalista, specijalizanata i medicinskih sestara što znači da nam slijedi svjetlija budućnost“, istaknuo je Devčić.

Prigodnim riječima obratila se i predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara Slava Šepec kazavši kako ovakvi skupovi imaju izuzetno značenje te pokazuju kako u Koprivničko-križevačkoj županiji postoji jasna vizija razvoja sestrinstva. Naglasila je i potrebu vertikalne edukacije sestara koje ulaze u visoko obrazovanje kako bi stekle znanje, a time i još veću sigurnost u obavljanju teških zadataka svoje profesije. Prisutnima se obratio i gradonačelnik Jakšić koji je naglasio važnost prilagodbe zdravstvenih djelatnika novim tehnologijama te izrazio nadu da će uskoro doći do zdravstvene reforme koja će podići standard pacijenata na još viši nivo.

Na kongresu su u naredna dva dana održana brojna izlaganja predavača, liječnika i vodećih stručnjaka sestrinske profesije, kroz teme zbrinjavanje pacijenata kroz dnevne bolnice. Na kongresu se raspravljalo i iskustvima u pružanju zdravstvenih usluga na takav način, a kroz usporedbu s drugim ustanovama u Hrvatskoj, načinom organizacije rada te izmjenom informacija medicinske sestre, medicinski tehničari i liječnici su zajedno doprinijeli kvaliteti rada i novim idejama.

