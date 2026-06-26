[FOTO] Svečano proslavljen Dan Općine Sveti Ivan Žabno

U srijedu je povodom Dana Općine Sveti Ivan Žabno održana svečana sjednica Općinskog vijeća. Sjednica je bila prilika za osvrt na ostvarene rezultate u protekloj godini te predstavljanje ambicioznih planova za budućnost, uz dodjelu javnih priznanja najzaslužnijim pojedincima i organizacijama.

Na sjednici su se okupili brojni visoki uzvanici: izaslanik predsjednika Vlade RH i državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg, gradonačelnik Grada Križevaca Tomislav Katanović, zamjenik župana Mario Rajn, načelnica Đelekovca Lara Samošćanec Kiš, načelnik Općine Gornja Rijeka Darko Fištrović, načelnik Legrada Ivan Sabolić, načelnik Općine Peteranec Ivan Derdić, načelnik Općine Sokolovac Vlado Bakšaj, načelnik Svetog Petra Orehovca Franjo Poljak, načelnik PP Križevci Krešimir Sokač te ostali predstavnici institucija, javnih ustanova i udruga.

Mario Kopjar, predsjednik Općinskog vijeća, istaknuo je važnost zajedničkog cilja: „Općinsko vijeće donosi odluke važne za kvalitetniji život naših mjesta i razvoj svih naselja. Iako se ponekad razlikujemo u mišljenjima, zajednički cilj mora biti razvoj naše zajednice i dobrobit mještana. Upravo u tome vidimo najveću vrijednost lokalne samouprave – u dijalogu, suradnji i odgovornosti prema ljudima koji su nam ukazali povjerenje“.

Nenad Bošnjak, općinski načelnik, naglasio je da je cilj općinske uprave osigurati jednake uvjete za sve stanovnike: „Naši projekti nisu vezani uz samo jedno mjesto ili naselje. Oni su rezultat nastojanja da svih 16 naselja naše općine ravnomjerno napreduje i da svaki stanovnik, bez obzira gdje živi, osjeti da je dio zajednice o kojoj se vodi briga. Ostvareni rezultati nisu zasluga pojedinca, već zajedničkog rada i suradnje svih koji sudjeluju u životu općine…Naš cilj ostaje isti: ravnomjeran razvoj, ulaganje u infrastrukturu, stvaranje uvjeta za ostanak mladih obitelji i briga o starijim generacijama koje su stvarale ovu zajednicu“.

Tomislav Katanović, gradonačelnik Grada Križevaca, obratio se u ime svih prisutnih načelnika i gradonačelnika te naglasio važnost suradnje i zajedničkog djelovanja u provedbi projekata: „Svi mi imamo jedan cilj koji nas zajednički veže, a to je da ispunjavamo očekivanja naših mještana, ljudi koji su nam dali povjerenje. Iz ovih projekata isto se tako vidi da se, kada se ostvari suradnja, javlja i sinergija, postižu se bolji rezultati te se projekti uspješno ostvaruju“.

Branko Hrg, izaslanik predsjednika Vlade RH, prenio je čestitke premijera na svim ostvarenim projektima i naporima koje općinska uprava ulaže kako bi se život mještana poboljšavao iz godine u godinu te dodao: „Želim vam da sve što planirate ostvarite u još većoj mjeri nego što ste zamislili“.

Dodijeljena su i javna priznanja: nagradu za životno djelo dobila je Nevenka Bajsić, nagradu Općine Daliborka Rajković i tvrtka More d.o.o., dok su zahvalnice Općine primili Udruga žena „Graničarke“ i DVD Sveti Petar Čvrstec.

Nevenka Bajsić, dobitnica nagrade za životno djelo, u emotivnom obraćanju u ime svih laureata, naglasila je: „Ovo priznanje doživljavamo ne samo kao nagradu za dosadašnji rad već i kao poticaj da nastavimo njegovati zajedništvo, solidarnost, odgoj i obrazovanje, kulturnu baštinu i nesebično služenje drugima…Nagradu za životno djelo doživljavam kao priznanje za 44 godine predanosti učiteljskom pozivu, ali i kao priznanje generacijama učenika s kojima sam radila. Iako sam imala prilike raditi u drugim školama, odlučila sam ostati ovdje, u školi i mjestu koje volim“.