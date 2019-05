Izabrano idejno rješenje spomen-obilježja križevačkim braniteljima iz Domovinskog rata

Grad Križevci uspješno je putem Javnog poziva Ministarstva hrvatskih branitelja ostvario financijska sredstva za prvu fazu izgradnje spomen-obilježja križevačkim braniteljima koja uključuje izradu idejnog rješenja. U razdoblju od 13. veljače do 14. travnja 2019. godine tako je proveden Natječaj za izradu idejnog likovnog, oblikovnog i prostornog rješenja spomen-obilježja braniteljima Domovinskog rata s područja Grada Križevaca, a Ocjenjivački sud izabrao je rad mr.sc. Josipa Bosnića, profesora likovne kulture, umjetnika.

Grad Križevci će prijaviti drugu fazu projekta odnosno samu izgradnju spomen-obilježja, sukladno odabranom, na natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja nakon čega kreće izrada spomen- obilježja i postavljanje u parku na prostoru bivše vojarne. Cilj izgradnje spomen-obilježja je na primjeren način obilježiti žrtvu branitelja s križevačkog područja i pružiti mjesto za dostojanstveno obilježavanje Dana branitelja kao i drugih važnih događaja iz Domovinskog rata.

Natječajni radovi bit će izloženi u holu u prizemlju Gradske uprave od ponedjeljka, 6. svibnja do petka, 10. svibnja od 8 do 16 sati. Ocjenjivački sud će biti prisutan na izložbi u ponedjeljak, 6. svibnja od 12,00 do 14,00 sati.

2_Obavijest o rez. natjecaja

3_Sazetak prijavljenih radova