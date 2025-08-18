Spomenik ubijenim ranjenicima u Stupama – uništen ili zapušten?

Redakciji portala Križevci.info prošli se tjedan obratio predsjednik Udruge antifašista grada Križevaca Ivan Knok s molbom da objavimo informaciju o oštećenju spomen obilježja ubijenim i poginulim ranjenicima u Drugom svjetskom ratu, na lokaciji nekadašnje Partizanske bolnice Stupe, na Kalniku. Na fotografijama koje je poslao, vide se razbacane kamene ploče i suhe grane.

“Ova devastacija nastala je nedavno sječom stabala u šumi na navedenoj lokaciji koje odobravaju Hrvatske šume“, tvrdi Ivan Knok, predsjednik Udruge antifašista grada Križevaca, koja brine o održavanju spomenika u Stupama. Nitko ih, poručuje Knok, nije informirao o sječi. “Udruga osuđuje navedene postupke počinitelja“, dodao je.

Postupke nepoznatih počinitelja, ipak, nije prijavio policiji. To nam je potvrdila i križevačka Policijska postaja koja je tek od nas dobila informaciju o navodnoj devastaciji spomenika. Nakon našeg upita, policijski službenici su izašli na lokaciju spomen obilježja Stupe i provjerili stanje na terenu.

“Tom prilikom, u kontaktu s osobama koje se s obzirom na prirodu poslova i navika češće kreću tim područjem, utvrđeno je da su tijekom duljeg vremenskog razdoblja nastale promjene na spomen-pločama, a koje nisu nastale namjernim djelovanjem ljudske radnje“, potvrdila je policija.

Je li spomenik onda oštećen od ljudske ruke ili od zuba vremena, jesu li se ondje rušila stabla, kako spominje Knok, i jesu li sječu odobrile Hrvatske šume? Ni oni, prije našeg upita, nisu imali saznanja o porušenim stablima i mogućoj devastaciji spomenika.

“Pregledom odsjeka 37c na gospodarskoj jedinici Kalnik- Kolačka utvrđeno je da navedeno spomen obilježje poginulim ranjenicima na lokaciji Partizanske bolnice Stupe nije redovito održavano. Kamene ploče nalaze se polegnute na zemlju te su teže uočljive budući da su obrasle travom, a jedna od njih je i pukla“, odgovaraju. Na ploči je, dodaju, uočen suhi polomljeni vrh, što je vidljivo i na slikama koje su snimili djelatnici Hrvatskih šuma koji su obišli spomen obilježje nakon što smo ih pitali imaju li kakva saznanja o radovima na tom području.

“Vrlo je vjerojatno da je isti pao prilikom nevremena u srpnju, što je ujedno pokazatelj da se ne radi o devastaciji i da za to nisu odgovorni djelatnici Hrvatskih šuma“, odgovaraju. Uprava šuma Podružnica Koprivnica spremna je, kažu, izaći u susret i pomoći oko održavanja spomen obilježja poginulim ranjenicima na mjestu nekadašnje Partizanske bolnice u Stupama, na Kalniku.