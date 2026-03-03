Udruga antifašista Grada Križevaca održala godišnju skupštinu i primila sedam novih članova

Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Križevaca danas je održala redovnu godišnju skupštinu u Hotelu Kalnik kojoj je u ime Grada Križevaca nazočio predsjednik Gradskog vijeća Ivan Majdak.

Na subotnjoj skupštini učlanjeno je sedam novih članova te Udruga sada broji 34 člana. Tijekom 2025. godine, članovi su sudjelovali u obilježavanju važnih datuma iz NOB-a i drugim manifestacijama vezanih uz antifašizam, polagali vijence te organizirali i sudjelovali na obilježavanjima raznih obljetnica na području Križevaca i okolice. Predsjednik Udruge Ivan Knok posebno je istaknuo izradu i predstavljanje fotomonografije spomenika i spomen-obilježja iz NOB-a iz II. Svjetskog rata na području Grada Križevaca i općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sv. Petar Orehovec i Sv. Ivan Žabno, kao korak u očuvanju povijesne baštine.

U 2026. godini Udruga će obilježiti važne datume iz NOB-a i antifašističke povijesti te će nastaviti brinuti o spomen obilježjima na području Križevaca i okolice te nastaviti surađivati s organizacijama koje njeguju antifašističke vrijednosti.