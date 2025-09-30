Obilježen Dan policije – sigurnost građana je prioritet

Sigurnost građana je prioritet, a suradnja policije i Grada dosad je bila dobra i treba je zadržati, poručio je gradonačelnik Tomislav Katanović jučer popodne na prijemu za policajce i policajke iz Policijske postaje Križevci, povodom Dana policije i blagdana njihovog zaštitnika sv. Mihovila.

“Dosta se napravilo po pitanju infrastrukture da se sigurnost poveća. Pažnju moramo skrenuti na ranjivije skupine, a posebno nam je važna sigurnost svih sudionika u prometu. Željeli smo nastaviti sa ovom tradicijom prijema jer zaista smatramo da sve što radite kao javna služba za našu lokalnu zajednicu ima izniman doprinos i želimo nastaviti tu dobru suradnju“, rekao je Katanović, čestitajući Dan policije.

Zahvalu na prijemu i odličnoj suradnji uputio je načelnik Policijske postaje Križevci Ivan Pukec. „Bez obzira na našu kratku suradnju od kad ste postali gradonačelnik, neki projekti i rezultati suradnje su već i sada vidljivi. Od nas i dalje možete očekivati profesionalnost i kvalitetno odrađen posao. Drago mi je da ste se dotakli ranjivih dobnih skupina, od onih najmlađih do zlatnih godina jer mi kroz naše projekte u Policijskoj postaji Križevci vodimo brigu o svim dobnim uzrastima kroz preventivne i represivne akcije i nadam se da će ići i dalje u dobrom smjeru“, rekao je Pukec.

Prijemu su prisustvovali predsjednik Udruge umirovljenika MUP-a podružnice Križevci Vlado Jurčević i gradski pročelnici.