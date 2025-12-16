[FOTO] Veleučilište u Križevcima svečanom sjednicom obilježilo 165 godina poljoprivrednoga školstva

Povodom obilježavanja 165. godišnjice poljoprivrednog školstva u Križevcima pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskoga sabora u srijedu, 3. prosinca 2025. godine u Hrvatskom domu u Križevcima održana je svečana sjednica Vijeća Veleučilišta u Križevcima.

Uz brojne uzvanike iz javnog i akademskog života sjednici su prisustvovali župan Tomislav Golubić te pročelnica Službe ureda župana Aldijana Matić Horvat. Dekanica Veleučilišta u Križevcima Marcela Andreata-Koren istaknula je kako se danas obilježava 165 godina sustavnog obrazovanja u poljoprivredi u Križevcima te predstavila rad Veleučilišta.

„Izradili smo i akreditirali dva nova studijska programa stručnog trogodišnjeg studija koji se izvode od ove godine. Stručni kratki studiji Veleučilišta među prvima su takvima u Hrvatskoj, a u području poljoprivrede su svakako prvi. Upravo zahvaljujući ovim studijima, u ovoj godini bilježimo povećanje upisanih studenata nakon nekoliko godina pada. Nastavljamo raditi u skladu s našom vizijom, a to je biti središte stručnog visokog obrazovanja, cjeloživotnog učenja, primijenjenih istraživanja te biti međunarodno prepoznati po kvaliteti“, rekla je Koren.

Župan Tomislav Golubić čestitao je Veleučilištu na 165 godina predanog rada te istaknuo kako je Koprivničko – križevačka županija prepoznata kao poljoprivredna, zahvaljujući obrazovanju u Križevcima.

„Nikad se više nije ulagalo u poljoprivredu. Samodostatnost je vrlo bitna i Hrvatska i Europska unija moraju u narednom periodu dodatno poraditi na tome. Sretan sam što kao župan u Veleučilištu imam partnera. Dokle god je države, županije i Europe, bit će i poljoprivrednog školovanja u Križevcima jer je to osnovna infrastruktura koja nam treba. Ima ljude koji imaju volje, ima akademske djelatnike sa znanjima koja su specifična i to garantira uspjeh u budućnosti“, istaknuo je Golubić.

Saborski zastupnik i načelnik Općine Kalinovac Darko Sobota prenio je pozdrave uime predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića te saborskog zastupnika i gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića.

„Imajući u vidu sve izazove o kojima je dekanica govorila, prije svega u novim tehnologijama i novim znanjima, vjerujem da ćete zajedno uspjeti u tome i dati nesebičan doprinos u prenošenju vašeg znanja i novih tehnologija generacijama koje slijede. Čestitam vam vaš rođendan i zahvaljujem na vašem doprinosu u prenošenju znanja mlađim generacijama“, rekao je Sobota.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i šumarstva Zdravko Tušek prenio je pozdrave uime ministra Davida Vlajčića te istaknuo važnost rada Veleučilišta.

„Drago mi je nazočiti ovoj značajnoj godišnjici. Kada govorimo o važnosti ove vaše institucije, onda moram reći da ste udarili temelj, da nosite svjetlo poljoprivredne znanosti i poljoprivrednog znanja već treće stoljeće. Siguran sam da će tako biti i još puno desetljeća ispred nas. Brojne su generacije stručnjaka koje ste obrazovali i koji su otišli iz ovog kraja, ne samo u ostatak Hrvatske, već u čitavi svijet i na to ovaj kraj mora biti ponosan“, naglasio je Tušek.

Prigodnim riječima obratili su se i Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta, pročelnik Grada Križevaca Sandro Novosel, dok je o povijesti poljoprivrednog školstva u Križevcima govorila Renata Husinec. Na sjednici su dodijeljene i zahvalnice predstavnicima tvrtki koje najviše zapošljavaju njihove studente, a to su HAPIH Križevci, Bioter d.o.o. i Poljocentar d.o.o.

U glazbenom dijelu programa nastupili su Dunja Rebić i komorni sastav tambura Glazbene škole Alberta Štrige, a svečanoj sjednici prisustvovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić, predstavnici lokalnih samouprava, institucija, obrazovnih ustanova kao i brojni predstavnici akademske zajednice.