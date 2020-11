Zvonimir Rakamarić, Križevčanin s američkom adresom komentirao kaos oko izbora

Vijesti vezanih za pandemiju koronavirusa vjerojatno je svima već puna kapa. Kako bi ta tema barem na nekoliko dana sišla s glavnih pozicija na naslovnicama svjetskih medija, pobrinuli su se Donald Trump i Joe Biden. Američki izbori dugo nisu bili ovako napeti, a tenzije koje dolaze primarno od strane još uvijek aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, pomalo su i sablaznile javnost.

Donald Trump, koji je još u izbornoj noći (sa srijede na četvrtak po hrvatskom vremenu) proglasio pobjedu, a svaki suprotan ishod nazvao krađom, po nekoliko se puta dnevno javnosti obraća putem Twittera. Prekjučer je, komentirajući ishod u saveznoj državi Nevada, a koji mu ne ide u prilog, rekao da “ne traži da se zaustavi brojanje nego da se zaustavi prevara.”

Noćas po hrvatskom vremenu, Trump se javnosti obratio iz Bijele kuće. Ponovio je da mu demokrati pokušavaju ukrasti izbore, kao i to da je već premoćno pobijedio u ključnim državama u kojima se još broje glasovi. Čim je to rekao, tri velike američke televizije ABC, MSNBC i CBS prekinule su prijenos obraćanja.

Naravno, Trumpove rečenice kojima sve izgledniji poraz želi opravdati krađom glasova, nailaze na plodno tlo kod njegovog biračkog tijela, koje uvelike prosvjeduje diljem SAD-a.

Politička situacija s druge strane “Bare” prilično je naelektrizirana, a kako bismo dobili dodatan uvid u tamošnju situaciju, kontaktirali smo Križevčanina Zvonimira Rakamarića, međunarodno priznatog stručnjaka računarskih znanosti s trenutnom radnom adresom u Salt Lake Cityju. Za početak nam je otkrio zbog čega brojanje glasova traje toliko dugo, kao i čekanje na proglašenje pobjednika?

“Glasovi se uvijek zbrajaju danima, samo što obično ti glasovi više nisu bitni jer je ranije postalo očito tko je pobijedio. Ova godina je drugačija, čini mi se najviše zbog toga što je puno više građana glasalo poštom zbog COVID-a. Tome treba dodati da su republikanci u par država (npr. Pennsylvania) odredili da se glasovi koji su došli poštom ne mogu početi brojati sve dok nisu prebrojani svi glasovi od glasanja uživo. Pa normalno da onda sve to skupa traje danima”, javio nam se Rakamarić, pa otkrio kako procedura oko glasanja poštom izgleda u njegovoj saveznoj državi.

“U Utahu, gdje živim, vladaju republikanci, koji su toj saveznoj državi uveli glasanje poštom jos 2013. godine. Od onda nikakvih prevara nije bilo što se tiče glasanja poštom. Tako da su te glasine da se prilikom glasanja poštom puno vara – pogrešne”, smatra.

Već smo spomenuli kako je ponašanje Donalda Trupma krajnje dubiozno, posebno dio da neće priznati rezultate izbora ako izgubi. Kakvo je stajalište Amerikanaca spram ovakvog načina “krojenja demokracije”?

“Polarizirano. Dosta ljudi stvarno vjeruje da su izbori namješteni, vidi se to po komentarima na raznim forumima. Normalno, svi koje ja poznam znaju da je to suludo. Trump je već podignuo razne tužbe na sve strane (svugdje gdje gubi). Teško da će uspjeti u tome jer izgleda da će razlika na kraju biti veća od par stotina glasova (sjećamo se slučaja s Floridom kada je bio Bush-Gore fijasko). Tako da se meni čini da mu tužbe neće proći, no s Trumpom se nikad ne zna.”

Neki mediji u Hrvatskoj prenose da je situacija na američkim ulicama, gdje danima protestiraju pripadnici oba tabora, toliko eskalirala da se nazire građanski rat. Koliko tu ima istine, a koliko senzacionalizma?

“Tu i tamo i meni to prođe kroz glavu. No, pročitao sam nedavno zanimljiv članak o tome koji je napisao znanstvenik koji proučava građanske ratove. Rat se obično dogodi kad se institucije poput policije i vojske totalno raspadnu. SAD ipak još nije došao do toga. Protesta ima i bit će ih još, no ja osobno ne mislim da

će to eskalirati do rata” ,tvrdi naš sugovornik, ali dodaje:

“Moglo bi biti stvarno gadno ako Trump pokuša otvoreno ukrasti izbore i republikanci mu se u tome pridruže. Recimo, predsjednika u principu biraju elektori, a ne birači direktno. U teoriji, elektori ne trebaju nužno glasati kako su odlučili birači u njihovoj državi. Primjerice, iako je Biden pobijedio u nekoj državi na temelju glasova,

republikanski elektori mogu reći da je glasanje bilo prevara i glasati za Trumpa. U teoriji. U praksi, to bi bilo nevjerojatno šokantno i tako nešto bi moglo dovesti i do građanskog rata. Ja ne vjerujem da bi čak i republikanci išli tako daleko u podršci Trumpu.”

Za kraj, poučeni ovogodišnjim iskustvom, što bi Amerikanci morali popraviti kako bi mogućnost ovakvih scena, neizvjesnosti i iščekivanja sveli na minimum?

“Generalno, izbori u SAD-u nisu dovoljno financirani. Nema dovoljno otvorenih birališta, tako da ljudi često čekaju satima u dugim redovima ne bi li glasali. Također, izbori su radnim danom, što je isto suludo jer puno ljudi ne može otići na nekoliko sati s posla. Sve bi to trebalo “popraviti” – bolje financirati izbore, puno više otvorenih birališta, i dan kad se glasa trebao bi biti praznik. Puno se priča o takvim promjenama, no vidjet ćemo hoće li biti nešto od toga. Obično se republikanci bore protiv promjena koje bi olakšale glasanje”, zaključio je Rakamarić.