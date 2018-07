Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1209

U sklopu programa Zeleni utorak u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković Križevci, u utorak, 27. ožujka ove godine kemičar i popularizator znanosti dr.sc. Nenad Raos održao je predavanje i tribinu na temu Kako napraviti život u epruveti, to jest kako napraviti umjetni život iz nežive tvari. Teorije o postanku života i pokušajima stvaranja života od prošlosti do suvremenog doba Nenad Raos je sažeo u svojoj novoj knjizi The Cookbook of Life – New Theories on the Origin of Life, koju je tom prilikom predstavio. Poslušat ćemo treći, završni dio njegovog predavanja i početak diskusije.

Novi naslovi u Gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Moj tata, razbijač Phila Earlea, knjiga za mlade je Ljubav s okusom trešnje, knjiga 1. iz serijala Djevojčice iz bombonijere Cathy Cassidy, iz beletristike je odabrano djelo Macbeth Joa Nesbøa, a na stručno-znanstvenom odjelu Kako danas djeca rastu: priroda kao prostor za razvoj: novo viđenje dječjeg učenja, razmišljanja i iskustva Herberta Renza Polstera i Geralda Hüthera.

Vijesti Krugova govore o izložbi posvećenoj biljkama u hrvatskim javnim ustanovama, o 7. festivalu Miroslav Krleža, informiraju nas kako prolaze hrvatski filmski projekti u namicanju sredstava za realizaciju, te o Danu blizanaca u Novom Sadu i o projekciji filma na KineDoku u Galeriji K2 u Križevcima navečer poslije ove emisije.

Na današnji datum rođeni su Luj XI, Marijan Badel i Tom Cruise,… Bila je bitka kod Sadove, umrli su Mehmed V i Anton Dolenc…

Poseban je prilog o svjetlosnom onečišćenju u Zagrebu, a u Svemirskom kutku govorimo o nekim prošlim događajima s područja astronomije i astronautike na datum ove emisije, o ponovnom odgađanju lansiranja svemirskog teleskopa James Webb, o lansiranju “letećeg mozga”. te o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana.

Zanimljivosti govore o inteligentnom ponašanju dupina, a završavamo nekim izjavama Franza Kafke, rođenog na datum ove emisije.

Neki su glazbeni prilozi novi ili su vezani uz teme, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Aleksandra Borodina, Leoša Janačeka, grupa Rolling Stones, Doors, Berlin i Azra, te Joea Satrianija i Đorđa Balaševića.

