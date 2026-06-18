Predstavljena dva idejna rješenja novog bazenskog kompleksa u Križevcima

Grad Križevci kreće u realizaciju jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata posljednjih godina – izgradnju potpuno novog i suvremenog bazenskog kompleksa. Postojeći bazeni, izgrađeni prije 74 godine, više ne zadovoljavaju sigurnosne i tehničke standarde, a njihova je statika ozbiljno narušena, zbog čega je pokrenut proces razvoja novog rješenja.

Na današnjoj konferenciji za medije gradonačelnik Tomislav Katanović te pročelnici upravnih odjela Darko Masnec i Davor Zemljak predstavili su dvije idejne varijante budućeg kompleksa koje se razlikuju po opsegu sadržaja, veličini i vrijednosti investicije.

Prva varijanta procijenjena je na 12,2 milijuna eura, a obuhvaća zatvorene i otvorene bazenske sadržaje namijenjene rekreaciji, sportu i obiteljskom provođenju slobodnog vremena. U zatvorenom dijelu predviđen je plivački bazen namijenjen rekreativnom i sportskom plivanju, treninzima te provedbi različitih programa u vodi. Uz njega bi se nalazio rekreacijski bazen nepravilnog oblika s dodatnim sadržajima za opuštanje i zabavu, dubine 1,35 metara, kao i dječji bazen za djecu do tri godine starosti, dubine od 0 do 0,3 metra. Sastavni dio kompleksa bila bi i SPA zona s najmanje tri saune, hladnim bazenom te prostorima za odmor i masažu.

Vanjski dio sadržavao bi rekreacijski bazen dubine 1,35 metara te dječji bazen s toboganima i drugim vodenim atrakcijama, maksimalne dubine do 1,35 metara. Osim bazenskih sadržaja, projekt uključuje i kongresnu dvoranu kapaciteta najmanje 250 osoba, pogodnu za održavanje konferencija, edukacija, poslovnih susreta i drugih društvenih događanja.

Druga varijanta, procijenjene vrijednosti gotovo 18 milijuna eura, predstavlja ambicioznije rješenje koje uz sve sadržaje iz prve varijante donosi i dodatne sportske i društvene sadržaje. Unutarnji i vanjski bazenski sadržaji ostaju jednaki kao u prvoj varijanti, uz veću SPA zonu. No, dodatna vrijednost ove opcije krije se u proširenju ponude sadržaja dostupnih tijekom cijele godine.

Uz kongresnu dvoranu kapaciteta najmanje 250 osoba, predviđena je kuglana s najmanje četiri staze i manjim gledalištem, kao i teren za padel, jedan od najbrže rastućih sportova u Europi. U sklopu kompleksa nalazile bi se i svlačionice za korisnike kuglane i padela te prostori za najam sportske opreme.

„Ovaj projekt prvenstveno je usmjeren na rekreaciju i uključivanje što šireg kruga građana. Koncept centra osmišljen je tako da bude dostupan i privlačan svim generacijama – od djece, za koju su predviđeni posebno prilagođeni sadržaji, pa sve do umirovljenika. Cilj nam je stvaranje prostora koji će koristiti cijela zajednica“, izjavio je gradonačelnik Tomislav Katanović.

Projekt se planira financirati kombinacijom financijskih instrumenata, kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) te vlastitih sredstava Grada Križevaca. Iako je riječ o višegodišnjem projektu, čija će priprema dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola trajati približno godinu dana, početak gradnje očekuje se unutar aktualnog mandata. Imovinsko-pravni odnosi u postupku su rješavanja te je Grad vlasnik zemljišta na kojem je planirana izgradnja, a pri kraju su i razgovori s postojećim zakupcem kako bi se osigurala nesmetana realizacija projekta.

Dodatnu vrijednost projektu daje planirano korištenje geotermalnih izvora za zagrijavanje vode, što će značajno smanjiti operativne troškove i povećati energetsku učinkovitost te ekološku održivost kompleksa. Prije izrade konačnog projektnog zadatka i upućivanja prijedloga Gradskom vijeću, građani će imati priliku upoznati se s obje idejne varijante te iznijeti svoje mišljenje i prijedloge na javnim prezentacijama koje će se održati u prostoru Kina Križevci 23. i 30. lipnja s početkom u 19 sati.