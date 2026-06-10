Outdoor escape avantura na Kalniku: Spoj povijesti, zagonetki i timskog duha

Ljubitelji zagonetki, timskog izazova i boravka u prirodi ovog će vikenda imati priliku doživjeti Kalnik na potpuno drugačiji način – u suradnji s Terrible Creations priprema se posebna outdoor escape avantura koja će se održavati od 12 do 16 sati na Kalniku.

Riječ je o interaktivnoj igri koja spaja povijest, snalažljivost i zabavu te sudionike vodi kroz zanimljive priče i povijesne detalje vezane uz ovo poznato kalničko područje. Kroz niz brzih i dinamičnih izazova igrači će rješavati zadatke inspirirane popularnim escape room konceptom, ali u jedinstvenom okruženju na otvorenom.

Sudionici se pozivaju da okupe ekipu od tri do pet osoba, uključe logiku, povežu tragove i krenu u avanturu koja će ih provesti kroz bogatu baštinu Kalnika. Igra je osmišljena tako da bude pristupačna svim generacijama, a istovremeno dovoljno izazovna za one koji traže novu dozu uzbuđenja i zabave. Osim što pruža priliku za druženje i timski rad, outdoor escape avantura nudi i zanimljiv način upoznavanja lokalne povijesti kroz interaktivno iskustvo koje kombinira istraživanje, rješavanje zagonetki i otkrivanje skrivenih detalja.

Svi zainteresirani mogu se uključiti između 12 i 16 sati te iskušati svoje vještine u jedinstvenom izazovu. Jer Kalnik, kako poručuju organizatori, krije više tajni nego što mislite.