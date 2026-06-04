Slavljem u čast sv. Marka Križevčanina završeni 18. Dani hrvatskih svetaca i blaženika u Križevcima

Pripremnim programom i misnim slavljem u čast sv. Marka Križevčanina u križevačkoj župnoj crkvi sv. Ane u nedjelju 31. svibnja 2026. završeni su 18. Dani hrvatskih svetaca i blaženika.

Uvodni program predstavljanja slavljenoga blaženika bio je povjeren Zboru mladih križevačkih župa „Crisinus“ koji su osmislili i izveli polusatni program kao kombinaciju književnih i teoloških tekstova posvećenih svojem sugrađaninu sv. Marku, i njemu u čast uglazbljenih pjesama.

Uslijedilo je misno slavlje koje je, uz koncelebraciju župnika domaćina Stjepana Sovičeka, predvodio profesor crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu Daniel Patafta.

„Oni koji uzrokuju razdor često nemaju loše namjere. Onima koji su mučili Marka Križevčanina puna su usta bila Krista i utjecanja u evanđelje. Sveti Marko Križevčanin pozivao se na Krista, ali je ubijen od onih koji su se također pozivali na Krista. Dogodilo se to u slovačkim Košicama u kojima su katolici bili progonjena zajednica. Hrvatski sluga Božji krčki biskup Antun Mahnić takve je situacije nazvao diobom duhova“, istaknuo je u propovijedi prof. Patafta rekavši da su takozvane dobre namjere stvorile razdor, a ne zajedništvo oko Krista.

„Što god su krvnici Marku nudili i činili, odbijao je i ponavljao: ‘To čuvam za Crkvu’. Marka nisu ničim mogli kupiti, nagovoriti ga da se odvoji od rimske Crkve. Volio ju je, trpio za nju i mučenički umro. Znao je ne gdje su istine, nego gdje je prava istina“, naglasio je propovjednik i podsjetio da su sveti ljudi svjedočili jedinstvo. „Sveci ne stvaraju razdor, oni trpe, ali povezuju Boga i čovjeka, čovjeka i čovjeka“, zaključio je Daniel Patafta.

Misno je slavlje glazbeno animirao dječji zbor župe sv. Ane Križevci. Nazočio je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn.

Svečanost je završena izložbenim prikazom knjiga posvećenih svetom Marku Križevčaninu koje se čuvaju u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ u Križevcima. Izložbu je predstavila i prigodni katalog osmislila ravnateljica knjižnice Marina Vidović Krušić.

Time su kraju privedeni četverodnevni 18. Dani hrvatskih svetaca i blaženika kojima se željelo potaknuti na bolje poznavanje i intenzivnije štovanje hrvatskih duhovnih velikana.

Manifestaciju su, uz pokroviteljstvo Bjelovarsko-križevačke biskupije, organizirali Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“, župa sv. Ane Križevci te župa BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina Križevci, uz potporu Grada Križevaca, Koprivničko-križevačke županije, Glasa Koncila, portala prigorski.hr, Hrvatske katoličke mreže i Radio Marije.

Suradnici su bili Nacionalno svetište sv. Josipa iz Karlovca i Gradski muzej Križevci. Cjelokupan se program u sve dane mogao pratiti preko facebooka portala prigorski.hr, Hrvatskoga katoličkoga radija, Radio Marije i Glasa Koncila. Preko te je platforme sadržaje manifestacije pratilo više od 100 tisuća posjetitelja.