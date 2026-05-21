18. Dani hrvatskih svetaca i blaženika od 28. do 31. svibnja u Križevcima

U Križevcima će od četvrtka 28. do nedjelje 31. svibnja 2026. biti održani 18. Dani hrvatskih svetaca i blaženika. Pretprogramom i misnim slavljem ove će godine biti tematizirani bl. Drinske mučenice, bl. Oton iz Pule, sluga Božji fra Celestin Tomić i sv. Marko Križevčanin Kulturni dio programa sastojat će se od likovne izložbe, izložbe knjiga, okrugloga stola i glazbenih sadržaja.

Manifestacija će započeti u četvrtak 28. svibnja u 18.30 sati u križevačkoj župnoj crkvi sv. Ane svečanošću otvorenja Dana u kojoj će sudjelovati obojica križevačkih župnika preč. Stjepan Soviček i vlč. Kristijan Bogdan. Taj je prvi dan, uz 85 godina smrti i 15 godina beatifikacije, posvećen bl. Drinskim mučenicama i molitveni će, književni i glazbeni program njima u čast izvesti sestre Kćeri Božje ljubavi uz voditeljicu vicepostulatoricu bl. Drinskih mučenica dr. sc. o. Ozanu Krajačić.

Misno će slavlje u 19.00 sati predvoditi kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup u miru, a pjevat će mješoviti zbor župe sv. Ane Križevci. Nakon mise u Gradskoj će galeriji od 20.15 sati biti otvoren novi izložbeni ciklus „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ u sklopu kojeg će biti predstavljen postav akrilika na platnu s portretima hrvatskih svetaca i blaženika akademskog slikara Marijana Jakubina.

U svečanosti otvorenja, uz ravnateljicu Gradskog muzeja Križevci mr. sc. Lanu Okrošu, sudjelovat će rektor Nacionalnog svetišta i bazilike sv. Josipa u Karlovcu mons. Antun Sente ml. koji u ime Nacionalnog svetišta sv. Josipa i predvodi izložbu, zatim likovni kritičar Stanko Špoljarić te autor. U glazbenom programu nastupit će sopranistica Magdalena Božić, uz korepeticiju Ines Horvat. Izložbu će otvoriti kardinal Vinko Puljić. Program otvorenja izložbe, koja ostaje otvorena do 8. lipnja, moderirat će Tanja Baran, predsjednica Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“.

Drugi dan manifestacije, petak 29. svibnja, bit će u čast bl. Otona iz Pule uz 785 godina njegove smrti. Uvodni program blaženiku u čast u crkvi sv. Ane od 18.30 sati izvest će prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. U 19.00 sati misno će slavlje predvoditi franjevac konventualac fra Đuro Vuradin, vikar samostana sv. Franje i svetišta bl. Otona u Puli. Pjevat će trio „Život“ – Tamara Perc, Matija Antolić i Dora Bunić. Nakon mise će od 20.00 sati biti upriličeno štovanje relikvija bl. Otona iz Pule.

Trećega dana, u subotu 30. svibnja, program će, uoči otvorenja kauze, biti posvećen sluzi Božjem franjevcu konventualcu fra Celestinu Tomiću. Pretprogram za novoga hrvatskog kandidata za čast oltara od 18.30 izvest će vicepostulator fra Zlatko Vlahek. Misu će od 19.00 sati predslaviti provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca fra Miljenko Hontić. Pjevat će bogoslovi franjevci konventualci. Od 20 sati će uslijediti okrugli stol „Ima li svetaca među nama?“ Sudjelovat će provincijal franjevaca konventualaca fra Miljenko Hontić, katolička influencerica Vlatka Kalinić i glumac Robert Kurbaša. Moderirat će novinar Glasa Koncila Ivan Tašev.

Posljednjega četvrtoga dana manifestacije, u nedjelju 31. svibnja, program će u crkvi sv. Ane biti posvećen domaćem sinu sv. Marku Križevčaninu. Molitveni, književni i glazbeni program njemu u čast od 09.30 će sati izvesti zbor mladih križevačkih župa „Crisinus“. Misu će u 10.00 sati slaviti prof. dr. sc. Daniel Patafta, crkveni povjesničar na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a pjevat će dječji zbor župe sv. Ane Križevci. Nakon mise bit će otvorena izložba „Iz Križevaca do oltara: Marko Križevčanin u pisanoj baštini – knjige iz fundusa zavičajne zbirke Gradske knjižnice ‘Franjo Marković’ Križevci. Izložbu će predstaviti autorica viša knjižničarka prof. Marina Vidović Krušić, ravnateljica Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci.

Četverodnevnu manifestaciju 18. Dane hrvatskih svetaca i blaženika, pod pokroviteljstvom Bjelovarsko-križevačke biskupije te uz potporu Grada Križevaca, Koprivničko-križevačke županije, portala prigorski.hr, Hrvatske katoličke mreže, Radio Marije i Glasa Koncila, u zajedništvu organiziraju Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ te križevačke župe sv. Ane i BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina. Suradnici su Nacionalno svetište sv. Josipa Karlovac i Gradski muzej Križevci.

Cjelokupan će se program u sve dane moći pratiti uživo preko facebooka portala prigorski.hr, Hrvatskoga katoličkog radija, Radio Marije i Glasa Koncila. Detaljnije se o programu može doznati na mrežnim stranicama: www.kranjcic.hr i www.sveci.kranjcic.hr ili na brojevima mobitela: 091 6640 850, 098 204 182.