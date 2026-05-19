[FOTO] Četvero polaznika „NIKE“ u europskom finalu HIPPO natjecanja iz engleskog jezika

Škola za strane jezike „NIKA“ iz Križevaca ove godine sudjeluje u europskom finalu međunarodnog HIPPO natjecanja iz engleskog jezika s čak četvero svojih polaznika. Europsko finale ovog prestižnog natjecanja održava se do 20. svibnja u talijanskom gradiću Lido di Jesolo.

Polauznici po kateorijama su: Nik Turkalj (mentor Zoran Lončarić) – Little HIPPO (2. i 3. razred OŠ); Marta Orak (mentorica Gordana Horvat Mesić) – HIPPO 1 (4. i 5 razred OŠ); Maja Čupen (mentorica Nera Kovač) – HIPPO 2 (6. razred OŠ); Lena Berend (mentor Zoran Lončarić) – HIPPO 4 (1. i 2. razred SŠ).

Radi se o ogromnom uspjehu polaznika „NIKE“, koji već postaje tradicija, jer se ove godine natjecalo oko šest tisuća učenika iz Hrvatske, odnosno, sveukupno preko sto tisuća njih iz više od 70 zemalja. Finalisti i njihovi mentori presretni su da će opet imati priliku s ponosom predstaviti „NIKU“ i svoj grad na međunarodnoj razini.