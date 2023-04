Polaznici križevačke Nike plasirali se na svjetsko polufinale HIPPO Olimpijade

Čak jedanaest polaznika Škole stranih jezika “Nika” izborilo je svoje mjesto u državnom finalu, istovremeno svjetskom polufinalu natjecanja HIPPO. Križevački učenici uspješni su u svim kategorijama i to u Little Hippo Lukas Zlatarek, u HIPPO 1 Filip Sučić, Niko Berend i Noa Papić Bogadi, HIPPO 2 Lena Berend i Lena Lukša, HIPPO 3 Eva Papić Bogadi, HIPPO 4 Mateo Lugomer, Marko Jendriš i Vedrana Podravec te u kategoriji HIPPO 5 Viktor Koren.

“Ovo je ogroman uspjeh, to najbolje pokazuje podatak da se ove godine u Hrvatskoj natjecalo 7.500 učenika. Čestitamo našim polaznicima i sretno im dalje“, poručio je Zoran Lončarić iz Nike.

HIPPO Olimpijada iz engleskog jezika inače je najveće svjetsko natjecanje te vrste, Hrvatska sudjeluje već jedanaestu sezonu. Sudjelovati mogu učenici osnovnih, srednjih i škola stranih jezika, a Križevčani su uspješni na najvišim razinama već godinama. Svjetsko polufinale, koje će u Hrvatskoj biti i državna završnica, najavljeno je za 21. i 22. travnja, dok će najuspješniji učenici iz cijelog svijeta svoje znanje pokazati na svjetskom finalu u Rimu u listopadu. Podsjetimo da je Križevčanka Vedrana Podravec tamo lani bila sedma. Do finala je došla u kategoriji HIPPO 3 u kojoj je bila i najmlađa predstavnica, a ukupno se na više razina natjecalo 65 tisuća djece iz 55 zemalja.