Skoro 400 mladih glazbenika stiže na međunarodno natjecanje u Križevce

Glazbena škola Alberta Štrige i ove je godine, osmi put, domaćin Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus koje uz školu organizira Glazbena udruga Opus. Čak 392 mlada glazbenika iz svih krajeva i glazbenih škola Hrvatske, od Zagreba, Varaždina i Bjelovara preko Požege, Osijeka i Vukovara do Rijeke i Splita, te iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine u dobi od 7 do 23 godine natjecat će se od 19. do 28. ožujka u šest disciplina: gitara, klavir, solfeggio, tambure, udaraljke i violina.

Projekt Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus op. 8 sufinancira Grad Križevci, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja svečani je pokrovitelj. Udruga Opus osnovana je 2013. godine na inicijativu nekoliko glazbenih pedagoga iz različitih područja glazbene umjetnosti, a većina osnivača bili su ili još jesu članovi kolektiva Glazbene škole Alberta Štrige Križevci. Cilj Udruge je širenje znanja razmjenom iskustava, unapređenje glazbene kulture, umjetnosti, stvaralaštva i pedagogije, a želja osnivača je potaknuti sudionike na nove ideje te ih dodatno motivirati na stvaranje kroz sve oblike glazbenog stvaralaštva.