[FOTO] Otvorena izložba “Fallen” Mike Krmpotića u Kozmološkom centru

Večeras je u Kozmološkom centru otvorena prva samostalna izložba „Fallen“ mladog križevačkog autora Mike Krmpotića. Izložba se održava u sklopu Godišnjeg programa Udruge P.O.I.N.T., a okupljenima se uvodnim govorom obratio Ivan Sukalić, član udruge koji se pritom našao i u ulozi „kustosa“ povremenog izložbenog prostora križevačke zvjezdarnice. Mladi autor je zahvalio svima na dolasku te ukratko predstavio koncept izložbe.

Ovom izložbom nastavlja se kontinuitet predstavljanja mladih domaćih autora. Kroz seriju od 15 radova autor ne donosi klasične portrete, već apstraktne vizualne interpretacije identiteta. Umjesto lica, u središtu kompozicija nalaze se simboli, predmeti i motivi koji upućuju na stvaralaštvo pojedinih umjetnika — od albuma i estetike do elemenata po kojima su postali prepoznatljivi.

Izložba je u Kozmološkom centru otvorena do 8. svibnja, radnim danom od 9 do 15 sati te srijedom u poslijepodnevnom terminu od 14 do 20 sati. Svi zainteresirani pozvani su razgledati radove, koji funkcioniraju kao vizualni kodovi: onima koji dobro poznaju opus umjetnika pružaju prepoznatljive reference, dok drugima ostavljaju prostor za osobnu interpretaciju.

Godišnji program Udruge financijski podržava Grad Križevci. Program donosi još nekoliko izložba tijekom godine, što je u predgovoru najavio Ivan Sukalić. Organizatore iz Udruge P.O.I.N.T. posebno veseli odaziv građana na održano otvorenje te za ostatak godine najavljuju brojne aktivnosti u sklopu dosadašnjih i novih programa.