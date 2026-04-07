Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1545

Prof. dr. sc. Davor Horvatić na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru 15. svibnja 2025. (foto R. Matić)

Od 17. do 26. travnja u Daruvaru će se održati po 16. put najveći astronomski festival u Hrvatskoj, 10 dana astronomije. Kao najavu tog događaja u Temi Krugova slušamo prvih dvadesetak minuta predavanja prof. Davora Horvatića s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, pod nazivom Vrijedi li još uvijek standardni model kozmologije? koje je održao na prošlogodišnjem festivalu, 15. svibnja 2025. godine.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Pustolovina u muzeju Leise Stewart Sharpe, na polici SF-a & fantasyja Iz mračnih dubina Mislava Pasinija, na odjelu beletristike Kutijica od školjki: Zdrobljen sedef, mljeven šećer Nade Gašić, a na stručno-znanstvenom odjelu Astronautov vodič za život na Zemlji: Životne lekcije iz svemira Chrisa Hadfielda.



Na današnji datum rođeni su Charles Fourier, Ante Topić Mimara, Kazimir Ostrogović, Francis Ford Coppola, Svjetski je dan zdravlja, osnovano je Karlovo sveučilište u Pragu, Francuska prihvatila kilogram kao jedinicu za masu, predstavljen prvi televizijski prijenos na veću udaljenost, prodana je prva moderna šibica, umrli su El Greco, Jacques Charles, Georg Simon Ohm, Milutin Cihlar Nehajev, Henry Fonda, Krsto Hegedušić, Relja Bašić i Tomislav Premerl.



U Vijestima Krugova govorimo o 50. obljetnici TV kalendara, o izložbi Aquatic Archives Aftermath te o metku starom 2100 godina. Najavljujemo i otvorenje jedne izložbe u Likovnoj galeriji u Križevcima u četvrtak, 9. travnja.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo putovanje astronauta oko Mjeseca koje je u tijeku, što Kina trenutno radi u svemiru, je li komet MAPS “preživio” bliski prolazak pored Sunca te što je do sada otkrio teleskop Opservatorija Vera Rubin.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Antonija Radziwiłła, Roberta Casadesusa, Ravija Shankara, Ludwiga van Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha, Monga Santamarije, Leonarda Cohena te grupa Crosby, Stills, Nash & Young i Kraftwerk.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1545 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 7. travnja od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



https://radiokrizevci.hr/livestream/

