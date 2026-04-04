RockLive #15 dovodi Kawasaki 3P, ABOP i još 8 novih izvođača te donosi dodatnu pozornicu

Organizatori RockLive festivala na prvi april su najavili kako će sutradan objaviti deset novih festivalskih izvođača – na prvu je zvučalo kao šala, no zaista se dogodilo. Na svojim su društvenim mrežama objavili nove izvođače uz poruku “Vrijeme je da prebacimo u višu brzinu, pred vama je novih 10 izvođača ovogodišnjeg festivala!”. Ekipa okupljena oko Rocklive-a ovime nastupa u stilu bivšeg osebujnog Dinamovog direktora koji dane provodi “preko grane”, a na “provokacije” je odgovarao ovako – “svaki put kad vi mene razje… ja dodam gas malo više i novi igrač Dinama je Boško Balaban…”.

Upravo tako, novi igrač RockLive-a je bend koji je opjevao legendarnog napadača – “Prazan stan, a tako divan dan, još mi fali Boško Balaban…” (Puta Madre, Idu Bugari, 2009). Kawasaki 3P od povratka na scenu bilježi nastupe diljem naših prostora, a zaista voze na dobro podmazanoj Kawasaki mašini, kao što sami tvrde.

Uz Kawasaki 3P, na glavnoj festivalskoj pozornici nastupit će ABOP – After je bolji od partyja, koji svoju glazbu nazivaju retrofuturistic kosmische techno muzik. Kawasaki energiju diže punkom u ska ritmu, dok ABOP uživo izvodi elektronsku glazbu inspiriranu acid houseom, technom, electrom i drugim žanrovima.

Velika novost, koja također nije prvoaprilska šala jest dodatna festivalska pozornica – PARK STAGE, za koju je objavljen i kompletan lineup. U parku koprivničkog Kampusa, nastupit će Suho Grlo Nos, Emberam, Flesh, BKD, Athe, Dead Dog Summer, Doom Temple i Heihaizi. Izvođači na park stageu pružit će dodatni sadržaj za najjače posjetitelje RockLive-a – nastupaju tijekom dana. Vjerujemo da će nekima svirka s novog stagea poslužiti kao budilica nakon neprospavanih noći provedenih u društvu već dobro poznate rakije (Roklajvovače), poslužene iz premium gumenih patkica, vinogradarskih šprica i drugih pomagala.

Od prije poznati izvođači ovogodišnjeg Rocklive festivala su Baby Lasagna, Brkovi, Mile Kekin, Mortal Kombat, IDEM, Mašinko i Gliste. Također, vjerna koprivnička publika čeka daljnje najave… Bit će ovo zanimljivo ljeto u koprivničkom kampusu.