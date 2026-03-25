Kreću Večeri grčke filozofije u Kozmološkom centru

Svako je dijete filozof – budući da se otvoreno suočava sa zapanjujućim misterijem postojanja, a onda svoje čuđenje pretvara u bezbrojna pitanja. Svima su poznata pitanja kao što su: tko sam ja, što je život, što je svijet, što je smrt, na temelju čega sve jest? Stoga za čovjeka ništa nije prirodnije nego upustiti se u filozofiju. Filozofija dakle nije nikakvo iščitavanje teško razumljivih tekstova, interpretiranje ranijih mislioca, a još je manje neka povijest ideja. Nasuprot svemu tome, filozofija kao ljubljenje mudrosti predstavlja otvaranje za djetinje iskustvo potresne zapanjenosti onime što jest.

Osnovni se problem sastoji samo u tome što su pogrešan odgoj i pogrešni tip obrazovanja za većinu ljudi onemogućili ovaj tip doživljaja koji uvodi u filozofiju. Podmećući lažne ili polovične odgovore te inzistirajući na korisnosti, školski sustav i svakodnevni život su u velikoj mjeri uništili svima urođenu djetinju težnju prema filozofiji. Naš je cilj da se ta težnja ponovno razbukta.

Grčka filozofija predstavlja uvijek najbolji poticaj za otvaranje prema takvom iskustvu filozofiranja – jer tu su sva temeljna pitanja postavljena u jednostavnosti, oštrini i potpunoj jasnoći. Grčka filozofija stoga nije neko zanimljivo poglavlje u povijesti ideja – ili još gore neka prapovijest znanstvenog istraživanja – već uvijek aktualni poziv na avanturu mišljenja u kojemu se ništa ne pretpostavlja i u kojemu se traže odgovori na najteža pitanja.

U našim ćemo susretima grčkoj filozofiji prvo pristupiti kroz čitanje i diskusiju odabranih tekstova – pri čemu će nam navedeno samo služiti kao polazište za upuštanje u avanturu mišljenja. Cilj će nam biti da se sami suočimo s prikazanim filozofskim problemima koji su upravo jednako aktualni danas, kao što su bili i u staroj Grčkoj.

Ciklus predavanja “Večeri grčke filozofije” održava se srijedama, dva puta mjesečno, s početkom u 19:30 u Kozmološkom centru na trgu sv. Florijana 16 u Križevcima u organizaciji Instituta za kozmologiju i filozofiju prirode, a diskusiju vodi dr. rer. nat. Petar Pavlović.

Termin prvog predavanja je 25. ožujka 2026. godine u 19:30. Za predavanja nije potrebno nikakvo predznanje, a svaki je susret koncipiran kao samostalno predavanje.