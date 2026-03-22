Evo kako rade dućani ove nedjelje u Križevcima

Sukladno Zakonu o trgovini trgovine nedjeljom u pravilu su zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih će raditi. U Križevcima su danas na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:
- EUROSPIN Križevci (Ulica kralja Tomislava 47A), 08:00–20:00h
- KONZUM, Ulica kralja Tomislava 56A, 08:00–14:00
- Robin R24 (Majurec 70, Križevci), 07:00-20:00h
- Robin R53 (Mojsija Baltića 1, Križevci), 07:00-21:00h
- Robin R58 (Ulica kralja Tomislava 69, Križevci), 0-24h
- SPAR supermarket Križevci, Tadije Smičiklasa 5a, 07:00–15:00