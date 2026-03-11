Ovog vikenda u Kinu Križevci pogledajte …

VRISAK 7 / Scream 7 ( 15 ), horor, misterij

Neve Campbell vraća se u svojoj kultnoj ulozi Sidney Prescott u novom poglavlju legendarne horor franšize. Kada se u mirnom gradiću u kojem je Sidney izgradila novi život pojavi novi Ghostface, njezini najmračniji strahovi ponovno oživljavaju – a njezina kći postaje nova meta ubojitog napadača. Odlučna da zaštiti svoju obitelj, Sidney se mora suočiti s užasima prošlosti kako bi jednom zauvijek okončala krvavi niz.

Trajanje: 1h 54min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 13. 3. 2026. – 20:00 sati

SKAKUTAVCI / Hoppers SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Što kad bi mogli razgovarati sa životinjama — i razumjeti svaki njihov odgovor? U najnovijem animiranom spektaklu studija Disney i Pixar, znanstvenici otkrivaju tehnologiju koja omogućuje “skok” ljudske svijesti u životinje. Tako ljudi napokon mogu doživjeti svijet očima svojih krznenih, pernatih i ljuskavih prijatelja! Film prati Mabel, strastvenu zaljubljenicu u životinje koja koristi ovu nevjerojatnu tehnologiju i otkriva tajne životinjskog svijeta dublje nego što je itko mogao zamisliti. Skakutavci su topla, duhovita i vizualno zadivljujuća priča o povezanosti, razumijevanju i granicama ljudske empatije — Pixar u svom najboljem izdanju!

Trajanje: 1h 45min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 14. 3. 2026. – 17:00 sati, NEDJELJA 15. 3. 2026. – 17:00 sati

ORKANSKI VISOVI / Wuthering Heights (15), drama, romansa

Margot Robbie i Jacob Elordi predvode glumačku postavu u novoj, vizualno raskošnoj adaptaciji klasika „Orkanski visovi“ oskarom nagrađene redateljice Emerald Fennell (Promising Young Woman), koja donosi svježe, moderno viđenje jedne od najpoznatijih ljubavnih priča svih vremena. Na zabačenim, vjetrom šibanima visoravnima Engleske, između dvoje izmučenih duša, Cathy i Heathcliffa, rađa se strast koja prkosi svemu – razumu, moralu i društvu. Njihova ljubav, jednako snažna koliko i destruktivna, pretvara se u opsesiju koja proganja generacije i razara sve oko njih.

Trajanje: 2h 16min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 14. 3. 2026. – 20:00 sati