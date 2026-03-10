Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1541

Predavanje mr.sc. Lane Okroše Rožić na ovogodišnjoj Noći muzeja u Likovnoj galeriji 30. siječnja (foto R.Matić)

Prije svega, važno je istaći jednu novost: od ovog broja emisija se emitira od 17 sati i 30 minuta do 19 sati zbog promjene programske sheme Radija Križevci!



U Temi Krugova slušamo posljednju trećinu predavanja uz izložbu pod nazivom Graditeljska baština okolice Križevaca od razvijenog srednjeg vijeka do ranog novog vijeka u svjetlu arheoloških istraživanja koje je održala muzejska savjetnica i ravnateljica Gradskog muzeja Križevci mr.sc. Lana Okroša Rožić 30. siječnja u Likovnoj galeriji u Križevcima u sklopu obilježavanja Noći muzeja. Bit će riječi o nalazištima Veliki i Mali Kalnik, Kalnik – Koštelj i u župnoj crkvi u Miholcu.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Dječak koji je vidio u mraku Rase Bugavičute Pece i Zane Veldre, na polici SF-a i fantasyja Priče iz pogibeljne zemlje J. R. R. Tolkiena, na odjelu beletristike Žene koje mašu rukama Jadranke Kosor, a na stručno-znanstvenom odjelu Cyber psihologija Irene Miljković Krečar. Najavljujemo i dva predavanja ovaj tjedan u Gradskoj knjižnici.



Na današnji datum rođeni su Tvrtko I. Kotromanić, Marcello Malpighi, Edo Šen, Violet Brown, Joža Horvat i Chuck Norris, Alexander Graham Bell obavio je prvi uspješni telefonski poziv, a umro je Velimir Deželić mlađi.



U Vijestima Krugova govorimo o Glitch Cult Festivalu, o izložbi Hrvatske jedinice na sočanskoj fronti i o istarskoj supi.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo asteroid koji neće pogoditi Mjesec, o problemima teleskopa Vera Rubin zbog sve brojnijih umjetnih satelita u orbiti, o mogućnosti porijekla života na Zemlji s Marsa, te da se ipak i dalje lansiranje misije Artemis planira u travnju.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Muzija Clementija, Pabla de Sarasatea, Carl Reineckea, Edwarda Powera Biggsa, Simona i Garfunkela, Erica Claptona te Jurice Pađena i grupe Aerodrom.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1541 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 10. ožujka od 17 sati i 30 minuta do 19 sati, po novoj programskoj shemi Radija Križevci i tako će biti i ubuduće.



