Košarkaši Radnika i dalje bez poraza, u subotu veliki derbi u Križevcima

Košarkaši križevačkog Radnika upisali su novu uvjerljivu pobjedu u Drugoj muškoj ligi sjever. U sklopu 16. kola, Križevčani su lakoćom pobijedili domaću Ivančicu iz Ivanca rezultatom 60:89.
U sljedećem kolu Radnik očekuje feliki derbi protiv bjelovarskog Vedija, koji je s 12 pobjeda i tri poraza izjednačen na drugom mjestu s Međimurjem. Utakmica se igra u subotu 28. veljače s početkom u 16 sati u Dvorani OŠ Ljudevita Modeca u Potočkoj ulici.
KK ”IVANČICA” Ivanec – KK ”RADNIK” Ivanec 60 : 89 (10:29, 13:17, 20:20, 17:21)
Dvorana SŠ u Ivancu Datum: 19.2.2026. PRVI SUDAC: Marin KUMRIĆ (Greda) SUDAC: Žarko KOVAČEVIĆ (Čakovec) SUDAC: Velimir HIRŠ (Varaždin) OPUNOMOĆENIK: Krunoslav PERČIĆ (Mihovljan)
KK ”IVANČICA”: Božak I. 0, Kapustić M. 4, Putar L. 19 (5×3), Sayemeldahr R. 0, Sambora L. 0, Livajić
D. 8, Ostoić E. 0, Bregović M. 0, Košćak P. 3 (1×3), Matuza L. 22 (4×3), Bratković M.
-, Herceg S. (cap.) 4; Trener: Putar P.
KK ”RADNIK”: Filipović P. 0, Brkić J. 11, Kurpez M. 3 (1×3), Gunjina J. 13 (1×3), Valenti F. 14 (2×3),
Gužvinec F. 9 (1×3), Beljo J. 6, Svoboda I. (cap); Trener: Matoić Tomislav