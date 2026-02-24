Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1539

Predavanje mr.sc. Lane Okroše Rožić na ovogodišnjoj Noći muzeja u Likovnoj galeriji 30. siječnja (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo prvih dvadesetak minuta predavanja uz izložbu pod nazivom Graditeljska baština okolice Križevaca od razvijenog srednjeg vijeka do ranog novog vijeka u svjetlu arheoloških istraživanja koje je održala autorica izložbe, muzejska savjetnica i ravnateljica Gradskog muzeja Križevci mr.sc. Lana Okroša Rožić 30. siječnja u Likovnoj galeriji u Križevcima u sklopu obilježavanja Noći muzeja. Bit će riječi o bogatoj povijesti i značaju crkve u Donjoj Glogovnici i općenito lokaliteta na kojem se nalazi.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Osjećaji dočarani glazbom: Zvučna slikovnica: Potraži i nađi Else Fouquier, na polici stripova Posljednji peron Nicolasa Delestreta, na odjelu beletristike Baš ljubav Francesce Marie Benvenuto, a na stručno-znanstvenom odjelu Svađa je dobra za djecu: pomozite im da nauče sami rješavati sukobe: [Metoda dobrog svađanja] Danielea Novare.



Na današnji datum rođeni su Giovanni Pico della Mirandola, Wilhelm Grimm, Mladen Kušec i Steve Jobs, Grgur XIII. izdao je bulu kojom će biti uveden gregorijanski kalendar, umrli su Henry Cavendish, Louis Malus, Robert Fulton, Nikolaj Ivanovič Lobačevski i Jure Kaštelan.



U Vijestima Krugova govorimo o Danu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te o izložbi fotografija Umorni pejzaž Eve Šustar u Galeriji Spot u Zagrebu.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo još jednu odgodu putovanja do Mjeseca, kako je i kada možda nastao satelit Titan, izazivaju li Sunčeve baklje potrese na Zemlji, povećanu autonomiju rovera Perseverance na Marsu, tajanstveni kineski svemirski “avion”, te skorašnju potpunu pomrčinu Mjeseca koja će nas, kao i Sunčeva prstenasta pomrčina nedavno, također “izbjeći”.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Marc-Antoinea Charpentiera, Claudija Monteverdija, Johanna Baptista Cramera, Jonathana Caina, Dusty Springfield odnosno Michela Legranda, te grupa Led Zeppelin i Manfred Mann’s Earth Band.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1539 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 24. veljače od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.

https://radiokrizevci.hr/livestream/