Četvrtak na zvjezdarnici: 15 godina od pronalaženja meteorita Križevci

Tragači okupljeni oko pronađenog meteorita Križevci 20. veljače 2011. (foto Hrvatska meteorska mreža)

Vremenske prilike niti ovoga četvrtka nisu sklone promatračima neba ali je križevačka zvjezdarnica svejedno, po ustaljenom običaju, otvorena za javnost od 14 do 15 sati i od 19 do najmanje 20 sati. Kako se sutra, 20. veljače, navršava točno 15 godina od pronalaženja meteorita Križevci, posjetitelji koji navrate na zvjezdarnicu moći će, ako ih zanima, uz prigodnu prezentaciju, čuti priču o tom meteoritu, koji ima najdokumentiraniju povijest od svih meteorita na svijetu, od trenutka kad su ga kamere Hrvatske meteorske mreže snimile u letu nad našim nebom, o organizaciji potrage i pronalaženju, o analizi na univerzitetu u Manchesteru, sve do uvođenja u svjetsku bazu priznatih meteorita. Moći će razgledati i vjernu repliku meteorita.