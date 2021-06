Od danas s radom krenuli kontrolori parkiranja

Nakon što je prije dva tjedna započela naplata parkiranja u Križevcima, mnogi su građani bili zbunjeni trebaju li platiti karte ili ne. Naime, tada je bilo najavljeno kako će rad kontrolora parkiranja početi dva tjedna kasnije, odnosno 14. lipnja.

“Rad kontrolora i samim time izdavanje dnevnih parkirnih karata počinje s danom 14. lipnja, kako bismo korisnicima i građanima omogućili upoznavanje sa sustavom naplate“, tada je rekla Jasenka Ježovita-Mlinarić iz Crtorada za Križevci.info.

U prijevodu, od danas više nema upoznavanja, već su svi koji parkiraju na mjestima označenim za plaćanje dužni kupiti parkirnu kartu. Cijena sata parkiranja u prvoj je zoni 4 kune, dok je u drugoj zoni dvostruko jeftinija, odnosno 2 kune. Što se tiče dugotrajnih karata za parkiranje, a to posebno zanima stanare u centru grada koji svoja vozila mogu parkirati samo na mjestima koja se naplaćuju, njihova prodaja počinje 18. lipnja i to u uredu poduzeća Crtorad d.o.o. u Obrtničkoj ulici 27 u Križevcima, svakim radnim danom od 8 do 16 sati.