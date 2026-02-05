Četvrtak na zvjezdarnici: 15 godina meteorita Križevci

Bolid Križevci, u noći 5. veljače 2011. godine (foto Hrvatska meteorska mreža)

Da se podsjetimo šta je bilo: na današnji dan, 5. veljače, u 0 sati i 21 minutu, prije točno 15 godina jedan je kamen koji je milijardama godina letio svemirom negdje između Marsa i Jupitera pao doslovno u dvorište mladog, niti mjesec dana prije osnovanog Astronomskog društva Perzeidi u Križevcima, kao najbolji mogući poklon neba društvu koje se, koje li koincidencije, nazvalo po najpopularnijem meteorskom roju. Koja je bila vjerojatnost za takav događaj? Bio je to gotovo mitski početak jedne lokalne astronomske priče. Društvo koje postoji tek nekoliko tjedana odjednom dobiva događaj svjetskog ranga. Zahvaljujući Hrvatskoj meteorskoj mreži, Perzeidi dobivaju prilično precizne podatke gdje je meteorit pao i organiziraju potragu na koju se odazove nekoliko desetaka astronoma amatera iz čitave Hrvatske. Već u drugom pokušaju, u drugoj cjelodnevnoj potrazi pronalaze mali crni kamenčić veličine kokošjeg jajeta. Preko noći Perzeidi su dobili kredibilitet u maloj hrvatskoj astronomskoj zajednici, koji bi se u uobičajenim okolnostima gradio godinama. Za Perzeide su odjednom saznali svi koji se bave astronomijom na bilo kojoj razini.



Za novo društvo to je bio trenutak koji je sve promijenio: odjednom su imali događaj koji je privukao znatiželju cijele zemlje, priliku da pokažu znanje i da okupe ljude koje je nebo oduvijek privlačilo. To je bio idealan trenutak za okupljanje entuzijasta i stvaranje jezgre koja će kasnije nositi aktivnosti Društva. Astronomija je disciplina koja nema svoju svakodnevnu popularnost u javnosti: ona živi od rijetkih trenutaka, koji se “običnim” ljudima prikazuju kao senzacije: od pomrčina, kometa, tranzita, meteora i meteorita. A Perzeidi su počeli baš jednim takvim trenutkom. To stvara identitet. Stvara priču. A priče su (obično) važne za zajednicu. Meteorit Križevci postao je dio lokalne povijesti. A društvo koje je od prvoga dana dio te povijesti postalo je prirodni nositelj astronomskog obrazovanja u gradu. To je temelj koji se ne može umjetno stvoriti — naklonošću prirodnih sila jednostavno se dogodio. Meteorit Križevci postao je prvi veliki ispit Perzeida, ali i simboličan početak jedne lokalne astronomske priče koja se dalje razvijala munjevitom brzinom i koja je u rekordnom roku dovela i do izgradnje zvjezdarnice.



A ona će i ovoga četvrtka biti otvorena za javnost od 14 do 15 sati i od 19 do najmanje 20 sati bez obzira na vremenske prilike. Ako zbog oblaka posjetitelji neće moći promatrati nebo, moći će najdetaljnije čuti jednu autentičnu bajkovitu priču o meteoritu koji ima najdokumentiraniju povijest od svih meteorita na svijetu, od trenutka kad su ga kamere Hrvatske meteorske mreže od Zagreba i Hrvatskoga zagorja do Valpova snimile u letu nad našim nebom, preko organizacije potrage i pronalaženja, do analize na univerzitetu u Manchesteru i uvođenja u svjetsku bazu priznatih meteorita. Moći će razgledati i vjernu repliku meteorita, dok se original čuva u repozitoriju svemirskih tvari u Višnjanu.



Osim u Križevcima, bogatu foto-izložbu i predavanja uz raskošno opremljenu računalnu prezentaciju o križevačkom meteoritu Perzeidi su održali do sada i šire, kao na primjer u Koprivnici, Bjelovaru, Daruvaru i Hrašćini, a trajno se, po potrebi i interesu, pa tako i ovoga četvrtka, predavanje uz računalnu prezentaciju može čuti na križevačkoj zvjezdarnici. Koliko se astronomskih društava u svijetu, konačno i gradova, može pohvaliti da ima i “svoj” mali komadić svemira i “svoju” zvjezdarnicu?



Posljednjih godina u Križevcima se redovito održavaju Dani meteorita Križevci krajem lipnja i početkom srpnja, simbolički oko dana kada je meteorit Križevci priznat (26. lipnja 2014.) i oko Međunarodnog dana asteroida (30. lipnja), uz predavanja renomiranih stručnjaka, a na križevačkoj zvjezdarnici posjetitelji uvijek mogu dobiti informacije o križevačkom meteoritu od članova Astronomskog društva Perzeidi koji su sudjelovali u pronalaženju meteorita.



Priča o križevačkom meteoritu živi na križevačkoj zvjezdarnici, pogotovo danas, 5. veljače, na 15. obljetnicu njegovog pada. Da se ne zaboravi, da jednostavno ne isklizne iz javne svijesti.