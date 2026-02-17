U subotu koncert Leta 3

Nakon dugih 16 godina ušli smo u tjedan koji će Križevčanima ponuditi prvoklasnu riječku koncertnu ponudu, u subotu će s početkom u 22 sata u Klubu kulture nastupiti LET 3. Rock bend iz Rijeke osnovan je 1987. godine, a od tada na našoj sceni vjerno predstavljaju pravu alternativu.

U gotovo najjači mainstream upustili su se prije nekoliko godina nastupom na Dori i Euroviziji, no i tada su zadržali svojevrsnu provokaciju. Neki od posjetitelja doći će upravo zbog hypea uzrokovanog pjesmom Mama ŠČ!, no glazbeni gurmani znaju kako je to najslabija karika njihovog glazbenog opusa.

LET 3 će u Križevcima odsvirati neke od svojih najvećih hitova – Izgubljeni, Kontinentio, 999, Riječke pičke, Profesor Jakov, Vjeran pas i mnoge druge. Njihov redovni repertoar presjek je brojnih uspješnih albuma, od prvog Two dogs fuckin’ do nedavno objavljenog RKTRD NDRD.

Uzevši za primjer naziv posljednjeg albuma, LET 3 kao bend ostavlja promatraču da sam zaključi “što je pjesnik htio reći”, u svim njihovim aktivnostima. Prije 11 godina otkrili su spomenik Angela Merkel sere te izdali istoimeni album, legendarno je gostovanje Mrleta i Prlje u emisiji Nedjeljom u 2, kada je Aleksandar Stanković, unaprijed dogovoreno ili ne, prekinuo emisiju. Osim kod Stankovića, zabilježen “problematičan” nastup imali su 2008. godine u Varaždinu kada su prijavljeni za remećenje javnog reda i mira, nakon čega su pozvani na sud i novčano kažnjeni, Grad Varaždin je bend naknadno počastio ručkom i brže-bolje dogovorio novi koncert.

Vjerujemo kako će njihov povratak u Križevce u sklopu projekta AJMO! biti odlično koncertno iskustvo, ulaznice je moguće kupiti online po redovnoj cijeni od 15 eura na platformi Entrio te fizički u Mail Boxes Etc. te Art Rock Caffeu.