Križevački rekreativac Zvonimir Mesić istrčao 50 km

Četiri sata i četrdesettri minute trebale su danas maratoncu Zvonimiru Mesiću da istrči čak 50 kilometara po “bregu i dolu” križevačkog kraja koji je, zbog trenutačne situacije oko koronavirusa, “glumio” Slavonski Brod i stazu polojskog ultramaratona. Kažu da se Polojska ultra, utrka na kojoj je postavljen državni rekord na 100 km, pamti za čitav život pa je i ovaj križevački rekreativac, inače rodom iz Slavonskog Broda, baš tamo planirao probiti vlastite granice i istrčati svoju dosad najdužu utrku. No zbog epidemioloških razloga, na originalnoj stazi oko sportsko-rekreacijskog centra Poloj u Slavonskom Brodu ove godine dopušteno je trčati samo natjecateljima koji nastupaju na Prvenstvu Hrvatske na 100 km, dok rekreativci u utrci mogu sudjelovati samo virtualno.

Budući da su pripreme za ultru počele još pred par mjeseci, odustajanje nije dolazilo u obzir. Nova staza, nova taktika – Zvone je startao jutros na gradskom stadionu, trčao je preko Svete Helene i Žibrinovca sve do Kamešnice, zatim nazad do Križevaca pa čitavom stazom još jednom. Imao je i dva pacera – prvih 30 kilometara tempo mu je držao Marko Horvat, a onda ga je do cilja zamijenio trener Alen Pavliček. Uz Mesića je dijelom staze trčala i Renata Smojver, a tempo su održavali i klupski kolege Marija Valčević i Goran Ljaljić te Danijel Katalenić na biciklima. Ostatak ekipe iz Škole trčanja i Zvonimirova supruga Gordana, čekali su ih na cilju na križevačkom stadionu.

“Nije bilo teško, umor sam osjetio tek sad pred ciljem. Prvo se moram odmoriti, od uzbuđenja nisam spavao čitavu noć“, rekao nam je Zvone u cilju i odmah dodao da su nove trke već u planu. Planiraju ih i svi polaznici Škole trčanja kojima je Mesićev uspjeh dodatna motivacija.

“Planirali smo trčati tempom 5:50 po kilometru, ali bili smo dosta brži. Nemojte mu reći, ja sam se umorio“, ponosno je rekao trener Alen Pavliček.