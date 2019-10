Čelik – nekad gradski div, danas duh

Od mladosti kojoj nije ništa trebalo, do stanova i kuća, ambulante, društvene prehrane, sporta. Od 80 kvadrata u radionici škole do temelja nove moderne tvornice. To je naš put, to smo mi, radnici Čelika – napisano je na poleđini knjige objavljene 1981. povodom 25 godina rada ovog križevačkog diva.

U tri rečenice knjige znakovitog naslova Kako se kalio Čelik, stala je čitava povijest i važnost koju je tvrtka imala za grad. Desetak godina poslije, početkom devedesetih, za Čelik i njegove radnike počela je agonija čije se posljedice osjećaju još danas. Nekad moderna upravna zgrada i proizvodni pogoni u kojima je radilo tisuću ljudi, danas su u vlasništvu Renate Bušić, direktorice tvrtke Vladeks-promet koja se bavi otkupom i prodajom žitarica. Iako se pisalo da je već prodala hale i upravnu zgradu za milijunski iznos, to se još nije dogodilo, kaže gospođa Bušić.

Pregovori o prodaji traju

– Pregovori traju i idu u dobrom smjeru- otkrila je vlasnica. Nekadašnje proizvodne hale trenutačno su pune, u njima rade četiri firme iz metalske branše koje su unajmile prostor od Bušića.

Osim Vladeks-prometa, prostor u Čelikovoj zgradi kupila je i vlasnica krojačkog obrta u kojem radi 17 krojačica.

– Za sada radimo samo u prostorijama u prizemlju, ali do proljeća bismo se trebali presložiti i dio pogona preseliti u naš prostor na katu – otkrila nam je vlasnica Vesna Dedeić.

Nakon što je propao nekadašnji križevački div Čelik, u kojem je radilo tisuću ljudi, nekoliko bivših zaposlenika i inženjera osnovalo je vlastite metaloprerađivačke tvrtke koje uspješno posluju i danas.

Požar je dotukao čeličanu

Teško je raspetljati priču oko Čelika, svih stečaja koji su se tamo provodili, njegove prodaje i tvrtki koje su od njega nastale. Iz velikog poduzeća nastala je Tvornica viličara koja je dobro poslovala, a njeno vodstvo imalo je planove za proširenje i gradnju nove tvornice. No kako nikad nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi između dva poslovna subjekta, Čelikove hipoteke postale su teret oko vrata Tvila. Početkom devedesetih u Čelik ulazi Ivan Sentočnik, tada HDZ-ov zamjenik gradonačelnika Marijana Vukovića, a radnici su uskoro počeli štrajkati jer mjesecima nisu dobili plaće. Uslijedilo je nekoliko stečajeva, kaznenih progona i sudskih procesa koji su trajali gotovo četvrt stoljeća, osnivane su nove tvrtke. Pred osam godina, za vrijeme dok su hale bile u vlasništvu tvrtke Slon inženjering, dogodila se snažna eksplozija peći za taljenje aluminija u kojoj je jedan radnik poginuo, a više ih je ozlijeđeno. Tada su popucala stakla na čitavom objektu, s hale je odletio limeni krov, a posljedice se vide i danas.

Metalski div iz Križevaca, kojem je znak bio narančasti slonić, nastao je iz zanatskog poduzeća za popravak poljoprivrednih strojeva Strojoremont, zapošljavalo je četvrtinu od ukupnog broja zaposlenih u privredi nekadašnje općine Križevci. Tamo su radile čitave obitelji, recimo Antolić, Katanović, Ileković, Ištok, Šimunović i brojne druge. Mnogi od njih više nikad nisu pronašli novi posao, a iako se u pogonima i sada nešto događa, zgrada Čelika na ulazu u grad stoji kao duh iz prošlosti i podsjetnik na neka, za bivše zaposlenike možda bolja vremena.

Talijanski lanac zainteresiran za dio prostora Čelika

Talijanski lanac diskontnih trgovina Eursopin, koji navodno planira otvoriti svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj u Križevcima na prostoru nekadašnje tvornice Čelik, odnosno Tvil, pokrenuo je sudski spor u kojem je tražio brisanje tvrtke Eurospintrade iz sudskog registra, pisao je Jutarnji list. Naime, u Zagrebu je pred pet mjeseci registrirana tvrtka tog imena i to za potpuno iste djelatnosti kao talijanski lanac, s osnivačkim kapitalom od deset kuna. Prema pisanju Jutarnjeg lista, talijanska je tvrtka podigla tužbu jer sličnost imena vrijeđa prava i ugrožava položaj lanca u tržišnoj utakmici te izaziva veliku opasnost da prava i položaj tužitelja u tržišnoj utakmici budu povrijeđeni, odnosno ugroženi. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću pod nazivom Eurospintrade još uvijek postoji u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, a kao osnivač i jedini vlasnik navodi se Goran Čošić.

Tvrtka Eurospin H registrirana je u listopadu prošle godine s osnivačkim kapitalom od 37 i pol milijuna kuna, a u veljači je preimenovana u Eurospin Hrvatska.

Inače, Eurospin Hrvatska je na svojim stranicama oglasio interes za kupnju nekretnina u svim hrvatskim gradovima s više od deset tisuća stanovnika, kao i potragu za radnicima.

U pripremi velika izložba i tvornici Čelik

Gradski muzej Križevci za iduću godinu priprema veliku izložbu o nekadašnjoj tvornici Čelik. Prikupljaju fotografije, informacije, priče i sjećanja vezana uz nastanak tvornice.

– Zamislili smo je u više etapa i kroz više tematskih cjelina. Arheološki dio vezan uz željezo pripremit će Lana Okroša Rožić, kroz priču o cehovima obradit ćemo metalske i strojarske obrte koji su na gradskom području djelovali- otkrila nam je ravnateljica muzeja Tea Hatadi koja s Ozrenom Blagecom radi na priči o cehovima. Dodala je da je predviđeno i organiziranje konferencije, odnosno skupa na kojem će sociolog Sandro Novosel sociološki obraditi razdoblje od raspada Čelika do danas. (GPP)