Večeras promatranje neba povodom Dječjeg tjedna

Povodom Dječjeg tjedna (5. do 11. listopada) i Svjetskog tjedna svemira (4. do 10. listopada) Križevačka astronomska udruga Perzeidi priređuje promatranje neba teleskopom iz središta Križevaca (Strossmayerov trg kod paviljona) večeras, u subotu, 10. listopada, od 19 do 21 sat. Promatrat ćemo Jupiter s njegovim satelitima, Saturn s prstenom i njegov satelit Titan, te Mars koji će večeras biti najsvjetliji objekt na nebu jer Mjesec izlazi tek oko ponoći, pa njega nećemo stići vidjeti. Mars je ovih dana toliko blizu Zemlje kako neće biti sljedeće dvije godine, pa je ovo prilika da ga bolje vidimo. Teleskop će biti prilagođen dječjem uzrastu, ali su pozvani svi koje zanimaju nebeske pojave, da ih vide mnogo bolje nego golim okom. Dobro došli!