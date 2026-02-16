Brojne maškare na križevačkom fašniku

U subotu se u sportskoj dvorani pokraj Osnovne škole Ljudevita Modeca održala prava fašnička svečanost koja je okupila brojnu djecu i roditelje te sve željne zabave pod maskama. Okupljeni su dokazali kako je život zaista maskenbal – potrebno je veseliti se.

Dvoranu je ispunio smijeh brojnih maškara, a najzanimljivije su bile povorke dječjih vrtića. Atmosferu su upotpunili udaraljkaši, a svaka je maska dobila priliku da se predstavi. Organizator Fašnika bila je Turistička zajednica Grada Križevaca, okupljenima se obratio i gradonačelnik Tomislav Katanović koji je istaknuo kako ga posebno raduje broj djece i obitelji koji su se odazvali događaju, a pohvalio je i kreativnost okupljenih.

Kao što smo najavili, događaj je podržao i KTC d.d. koji je okupljene darivao s tisuću krafni. Baš kao i zvončari koji su aktivni na riječkom području, vjerujemo kako su i križevačke maškare bukom otjerale zimu te prizvale proljeće.