Četvrtak na zvjezdarnici: Otvorena samo navečer

Teleskopi pod kupolom zbog oblaka miruju već dulje vrijeme (foto iz arhive AD Perzeidi)

Zbog vrlo malih izgleda da će se nebo tijekom dana razvedriti, zvjezdarnica u četvrtak, 12. veljače, neće biti otvorena za javnost popodne. Večernji termin od 19 do 20 sati ipak će se zadržati.



Iako se ni tada ne očekuje vedro nebo, posjetitelji mogu razgledati opremu te dobiti informacije o radu zvjezdarnice, o Maloj školi astronomije koja se održava ponedjeljkom, srijedom i petkom navečer, kao i o mogućnosti učlanjenja u Astronomsko društvo Perzeidi.



Ako se oblaci barem djelomično razmaknu, najzanimljiviji objekt za promatranje bit će Jupiter sa svojim satelitima. Mjesec neće biti vidljiv te večeri; moći ćemo ga ponovno vidjeti možda sljedećeg četvrtka, a najbolje za dva tjedna.