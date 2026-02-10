Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1537

Prof. Goran Vojković na Danima meteorita Križevci 26. lipnja 2025. (foto iz arhive AD Perzeidi)

U Temi Krugova slušamo posljednjih dvadesetak minuta drugog predavanja na Danima meteorita Križevci prošle godine, koje je održao prof. Goran Vojković 26. lipnja 2025. pod naslovom Pravo svemira: Možemo li kupiti komad Mjeseca ili dobiti koncesiju na asteroid? u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Maglica: Izvor tajni: knjiga treća Jéromea Pelissiera i Carine Hinder, u kutku za mlade Žmarci gospodina Stinea 3: Još novih jezovitih priča majstora straha R. L. Stinea, na odjelu beletristike Ukorak s vukom Janje Vidmar, a na stručno-znanstvenom odjelu Limitarizam: Protiv ekstremnog bogatstva Ingrid Robeyns.



Na današnji datum rođeni su Claude-Louis Navier, Boris Leonidovič Pasternak, John Franklin Enders, Bertold Brecht, Walter Houser Brattain, Miroslav “Ćiro” Blažević i Mark Spitz. Pojavljuje se najstariji službeni spis koji spominje Sinjsku alku, osnovana je Matica ilirska (kasnije hrvatska), objavljen je prvi svezak Hrvatske enciklopedije, poletio je Boeing 737, računalo je pobijedilo svjetskog šahovskog prvaka. Umrli su Ivan Belostenec, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Aleksandar Sergejevič Puškin, Heinrich Lenz, Honoré Daumier, Antun Radić, Wilhelm Conrad Röntgen, Edgar Wallace, Arthur Miller i Shirley Temple.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbama Moja koža – kultura tetoviranja i U početku bijaše kraljevstvo, te o modelima za slike i znanstvena istraživanja.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo raspad kometa, meteorit s Marsa, najdetaljniju kartu rasporeda tamne tvari ikad i skorašnju prstenastu pomrčinu Sunca.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Jerryja Goldsmitha, Johanna Melchiora Moltera, Jean Couldhard, Theodorea Antonioua, Carole King, Johna Lennona, te grupa Leb i sol, Metallica, Van Halen, Silversun Pickups te iz filma Doktor Živago.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1537 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 10. veljače od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.

https://radiokrizevci.hr/livestream/

