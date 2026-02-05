Županija nastavlja s ulaganjima u zdravstvo

Kako bi se svim građanima na području naše županije osigurale još dostupnije zdravstvene usluge, u prostorima županijske uprave u utorak je potpisan novi Sporazum o suradnji na osiguranju i provedbi specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Križevcima i Đurđevcu.

Sporazum je potpisao župan Tomislav Golubić s ravnateljem Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek Koprivnica Matom Devčićem, ravnateljicom Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Draženkom Vadlom i ravnateljicom Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željkom Fruk.

Županija i zdravstvene ustanove tako su nastavile uspješnu dugogodišnju suradnju, a ove je godine u proračunu za tu namjenu osigurano 125 tisuća eura. Liječnici i sestre u Križevce i Đurđevac odlaze jednom tjedno, a obzirom na to da se s njima sklapaju zasebni ugovori o djelu, odlučeno je kako će im se povećati naknade za 25 posto, što će biti dodatno priznanje i podrška njihovom radu.

Župan Golubić izrazio je zadovoljstvo ovim programom koji omogućava dostupnost liječnika specijalista u Križevcima i Đurđevcu, što posebno koristi starijim i teže pokretnim građanima koji na taj način ne moraju putovati u Koprivnicu.

„Nastavkom osiguravanja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i drugim ulaganjima želimo omogućiti dostupne i kvalitetne medicinske usluge svim našim građanima. Jedina smo županija koji provodi ovakav program, što dovoljno govori o našoj predanosti unaprjeđenju županijskog zdravstvenog sustava, a otvoreni smo za suradnju s našim ustanovama po pitanju pružanja dodatnih usluga“, naglasio je župan Golubić te dodao kako će na povećanje dostupnosti i kvalitete zdravstvenog sustava zasigurno utjecati i povećanja ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu. Pri tome se prvenstveno misli na 8,6 milijuna eura vrijedan projekt rekonstrukcije Doma zdravlja u Križevcima te na 2,5 milijuna eura vrijedan projekt PODRAV 2, kojim će se opremiti ordinacije u ruralnim dijelovima naše županije. Također se nastavlja i s mjerama za ostanak liječnika na našem području, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i našim Domom zdravlja.