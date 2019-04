Mladi glazbeni profesionalci pokazali svoje vještine u četiri discipline

Više od 340 mladih glazbenika iz svih dijelova Hrvatske te Slovenije, Austrije, Srbije, Bosne i Hercegovine sudjelovalo je od 23. do 31. ožujka u Križevcima na petom po redu međunarodnom natjecanju pod nazivom Sonus op. 5. Glazbenici su se predstavili u četiri discipline, klavir, udaraljke, tambure i solfeggio. Ravnateljica natjecanja Ivana Tadin ponosna je na veliki broj natjecatelja.

– Impresivno je to zbog same činjenice da se u ovom trenutku najmanje 340 djece profesionalno bavi glazbom. U današnje vrijeme to je samo po sebi uspjeh – rekla Tadin. Domaćin je Glazbena škola Alberta Štrige, a ravnateljica škole Branka Špoljar već je najavila i Sonus op.6.

– Upravo je broj natjecatelja, koji je ove godine nadmašio sva naša očekivanja, najbolji pokazatelj pozitivnih reakcija natjecatelja, njihovih profesora i mentora te roditelja koji nam na ovaj način najbolje pokazuju da su se Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus i grad Križevci našli u njihovom godišnjem kalendarskom planu – zaključila je ravnateljica Špoljar.

Nagrađeni glazbenici u pojedinim disciplinama osvojili su i novčane nagrade u vrijednosti 400 eura. Pobjednik u kategoriji udaraljke je Filippo Kranjac iz Umjetničke škole Matka Brajše Rašana u Labinu, za tambure su nagrađeni Ivan Jambrec iz Glazbene škole Alberta Štrige Križevci i Hrvoje Harkanovac s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Najbolja u kategoriji solfeggio je Gorana Kukavica iz Glazbene škole Dr. fra Ivana Glibotića u Imotskom, dok je najboljom klaviristicom proglašena Kristina Vartušek iz Glazbene škole Vatroslava Lisinskog iz Zagreba. Pokrovitelji su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Grad Križevci i Muzička akademija Zagreb.(GPP)