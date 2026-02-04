Sutra info dan za poduzetnike s naglaskom na poticaje za poduzetništvo

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Koprivnica, u srijedu 5. veljače 2026. godine održat će se Info dan za poduzetnike, namijenjen poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima i svima koji planiraju razvoj poslovanja uz korištenje dostupnih potpora i financijskih instrumenata.

Događaj će se održati u prostorijama HGK Županijske komore Koprivnica, a cilj mu je na jednom mjestu pružiti pregled županijskih, nacionalnih i EU mjera potpore, kao i praktične informacije o zapošljavanju, financiranju i razvojnim planovima.

Program započinje u 10 sati pozdravnom riječi organizatora, nakon čega slijede izlaganja predstavnika Koprivničko-križevačke županije o potporama za poduzetnike i poljoprivrednike. O aktualnim i planiranim mjerama govorit će Josip Kolar i Denis Maksić, s naglaskom na konkretne mogućnosti koje su na raspolaganju u 2026. godini.

U nastavku programa, Stjepan Marković iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavit će Plan industrijske tranzicije Sjeverne Hrvatske, s posebnim osvrtom na prilike koje taj plan donosi poduzetnicima. Nakon kratke pauze, sudionici će imati priliku čuti informacije o mjerama aktivne politike zapošljavanja HZZ-a za 2026. godinu, koje će predstaviti Velimir Strbat iz HZZ-a, PU Križevci, Ispostava Koprivnica.

Poseban interes očekuje se i za izlaganje HAMAG-BICRO-a, Marina Kemenović govorit će o aktualnim i nadolazećim programima potpore za poduzetnike u 2026. godini. Program se nastavlja pregledom i savjetima o pretraživanju izvora financiranja, koje će predstaviti Renata Lohajner iz HGK Županijske komore Koprivnica.

Završni dio događanja predviđen je za pitanja, raspravu i umrežavanje, čime se sudionicima omogućuje izravna komunikacija s predavačima i razmjena iskustava. Info dan predstavlja izvrsnu priliku za sve koji žele pravovremeno dobiti pouzdane informacije, lakše se snaći u sustavu potpora i pronaći odgovarajuće izvore financiranja za razvoj svojih poslovnih ideja.