LET 3 ponovno u Križevcima

Kao što smo već pisali, 21. veljače na križevački se stage vraća jedan od najpoznatijih hrvatskih bendova – LET 3. U Klubu kulture su nastupali nekoliko puta, zadnji križevački koncert riječkih pi*ki održan je povodom pete godišnjice kluba, 2010. godine, ranije su nastupali 2006. i 2008. godine.

Od prvijenca Two dogs fuckin´ do danas, konstanta koju su zadržali odnosi se na namjernu provokaciju upućenu sustavu. Iza šokantne estetike i humora krije se promišljena umjetnička strategija – Let 3 koristi pretjerivanje, ironiju i apsurd kako bi razotkrio licemjerje moći i nacionalizma. Upravo zato bend redovito izaziva podijeljene reakcije: dok ih jedni doživljavaju kao skandal, drugi ih prepoznaju kao jedinstven i hrabar glas regionalne alternative. Bez obzira na to jesu li shvaćeni doslovno ili “u prenesenom značenju”, Let 3 ostaje rijedak primjer umjetničkog projekta koji uporno odbija biti neutralan — i upravo u tome leži njihova trajna relevantnost.

Ribokemija, Angela Merkel sere (2016).

U bendu danas nastupaju dobro poznati Damir Martinović Mrle i Zoran Prodanović Prlja, duo bez kojega bi riječka scena bila daleko manje zanimljiva svih ovih godina. U bendu je od početka stoljeća izvrstan gitarski par. Matej Zec, gitarist je i producent čiji se potpis nalazi na brojnim albumima drugih alternativnih i rock bendova (Kojoti, Jonathan, My Buddy Moose, M.O.R.T., Donkey Hot, Boris Štok…). Uz Zeca, druga gitara Leta 3 je Dražen Baljak, predsjednik Hrvatske glazbene unije (HGU) od 2022. godine, aktivno se angažira u razvoju, organizaciji i promociji glazbene scene u zemlji. Uz Mrleta, ritam sekciju čini Ivan Bojčić koji osim angažmana u Letu 3 daje iznimni doprinos kulturnoj sceni Otoka Krka kroz projekt Kulturni Dobrinj.

Članove Leta 3 potrebno je predstaviti uz aktivnosti kojima se bave mimo glazbe, mnogi ih zbog šokantnih nastupa shvaćaju pogrešno. Projekt AJMO! u sklopu kojega se održava ovaj koncert je kulturno-glazbeni program u Hrvatskoj čiji je cilj potaknuti i podržati koncertnu aktivnost u manjim gradovima i sredinama izvan najvećih urbanih centara poput Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka.

Ulaznice za koncert moguće je kupiti na platformi Entrio.hr, u pretprodaji do 5. veljače koštaju 13 eura. Osim na Entriju, dostupne su u Mail Boxes Etc. i Art Rock Caffeu.