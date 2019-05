Uručene potvrde polaznicima edukacija i radionica u okviru projekta „Partnerstvo za sve 2“

U srijedu, 15. svibnja 2019. godine u prostorijama Razvojne agencije PORE KKŽ održan je Dan otvorenih vrata EU projekata i svečana dodjela potvrda polaznicima edukacija za samozapošljavanje, pripremu i provedbu EU projekata te radionica za nezaposlene osobe Kluba za zapošljavanje organiziranih u okviru projekta „Partnerstvo za sve 2“. Ovim događajem ujedno je obilježen i tjedan EU fondova.

Svečanoj dodjeli potvrda i Danu otvorenih vrata EU projekata nazočili su župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnica Službe ureda Župana Melita Ivančić, predstavnici Razvojne agencije PORE KKŽ, predstavnici svih projektnih partnera, polaznici edukacija i radionica te predstavnici medija.

Na početku svečanosti prisutnima se obratio župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren koji je još jednom čestitao svim polaznicima edukacija i radionica te naglasio zadovoljstvo činjenicom da se značajan broj polaznika odvažio na pokretanje vlastitog poslovanja. Župan je u svom obraćanju zahvalio svim projektnim partnerima koji provođenjem pojedinih aktivnosti doprinose ostvarenju zajedničkog cilja, a to je povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih, žena i mladih do 29 godina na tržištu rada Koprivničko-križevačke županije.

Zatim se prisutnima obratila ravnateljica Melita Birčić koja je pozdravila župana Darka Korena i zahvalila Koprivničko-križevačkoj županiji na pruženoj podršci. Također je pozdravila i predsjednika Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije zamjenika župana Ratimira Ljubića te je naglasila kako je projekt „Partnerstvo za sve 2“ rezultat sinergije rada svih partnera i dosadašnjeg rada LPZ-a Koprivničko-križevačke županije.

Istaknula je kako je tijekom prošle i ove godine Razvojna agencija PORA KKŽ u okviru provedbe projekta „Partnerstvo za sve 2“ organizirala 7 edukacija i radionica namijenjenih dugotrajno nezaposlenim osobama, ženama i mladima do 29 godina. Ukupno je edukacije i radionice pohađalo 70-ak nezaposlenih polaznika pripadnika ciljne skupine. Od navedenog broja polaznika njih 40-ak se zaposlilo ili samozaposlilo kroz pokretanje vlastitog poslovanja. U pokretanju vlastitog poslovanja korištena su i bespovratna sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dok je 13 sudionika projekta „Partnerstvo za sve 2“ za samozapošljavanje dobilo potporu male vrijednosti u iznosu od 30 tisuća kuna po samozaposlenoj osobi. Također je spomenula program mentoriranja koji su provodili partneri HGK ŽK Koprivnica i HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, a u kojem je sudjelovalo 6 nezaposlenih osoba od kojih je 5 zaposleno. Istaknula je važnost i angažiranost djelatnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Križevci koji su aktivno motivirali nezaposlene osobe na sudjelovanje u aktivnostima. Također se osvrnula na provedeni IT Boot camp od strane projektnog partnera Koprivničkog poduzetnika d.o.o. i najavila početak drugog Boot campa pod nazivom „Taste the idea“. Zahvalila je svim projektnim partnerima na dosadašnjoj suradnji te im čestitala na uspješno provedenim projektnim aktivnostima projekta „Partnerstvo za sve 2“.

S obzirom na obilježavanje Tjedna EU fondova, ravnateljica je naglasila kako je Razvojna agencija PORA KKŽ tijekom 2018. godine pružila stručnu pomoć u pripremi i provedbi 82 EU projekta ukupne vrijednosti 509,6 milijuna kuna.

Nakon svečane dodjele Potvrda koje su polaznicima uručili župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić i ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić, prisutnima se obratila Kristina Kovačić, poduzetnica koja je korištenjem stečenog znanja na radionici, sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i potpora male vrijednosti u okviru projekta „Partnerstvo za sve 2“ pokrenula vlastiti posao izrade unikatnog nakita.

Projekt „Partnerstvo za sve 2“ odobren je za financiranje od strane Europske unije u okviru poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje od 14. svibnja 2018. do 14. studenog 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.999.427,02 kuna uz sufinanciranje od strane EU od 99,08%. Nositelj projekta je Razvojna agencija PORA KKŽ, dok su partneri u projektu Koprivničko-križevačka županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci, HGK Županijska komora Koprivnica, Hrvatska obrtnička komora Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije te Koprivnički poduzetnik d.o.o.