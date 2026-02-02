U okolici Križevaca uhićen vozač koji je napuhao 1,67 promila

Jučer, 1. veljače na nadležnom prekršajnom sudu proveden je žurni prekršajni postupak nad 33-godišnjim vozačem koji je u subotu 31. siječnja u 23:05 u mjestu Markovac Križevački upravljao osobnim automobilom bjelovarske registarske oznake pod utjecajem alkohola od 1,67 promila.

Vozač je uhićen, a policija je optužnim prijedlogom predložila sudu da mu se odredi kazna zatvora u trajanju od 30 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije tri mjeseca.



U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.