Župan Golubić sa suradnicima obišao rodilište Opće bolnice u Koprivnici

Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić dan nakon Nove godine sa suradnicima je tradicionalno posjetio rodilište Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici kako bi čestitao majkama i novorođenčadi uoči početka nove godine. Župana su dočekali ravnatelj koprivničke bolnice Mato Devčić, voditelj Odjela ginekologije i opstetricije Ivan Pavlović, glavna sestra bolnice i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Tajana Bračko-Hadžija te ostali zaposlenici.

Kao što je pojasnio voditelj Odjela ginekologije i opsterticije Pavlović, prošle je godine u koprivničkom rodilištu bilo 627 porođaja, što je za 43 manje nego 2024. godine. Ravnatelj Devčić istaknuo je odličnu suradnju sa Županijom koja rezultira kvalitetnom zdravstvenom skrbi za građane te uputio zahvale na kontinuiranoj podršci unaprjeđenju zdravstvenog sustava.

„Ovo je i poruka da Koprivničko-križevačka županija intenzivno sudjeluje u životu bolnice, a ta se suradnja nastavlja i dalje. Bolnica je predviđena u proračunu Županije za 2026. godinu za određeni dio medicinske opreme te redovito komuniciramo po svim pitanjima“, dodao je ravnatelj Devčić te poželio svima sve najbolje u novoj godini.

Uz čestitke majkama i zaposlenicima bolnice, župan Golubić se također osvrnuo na odličnu suradnju dviju ustanova, ali i na demografske pokazatelje te kazao: „Nažalost, statistika i nije nešto najsretnije što nas je dočekalo, no zadatak svih nas je da stvorimo uvjete da 2026. godina bude nešto bolja. Županija više nije osnivač i nema upravljačka prava nad bolnicom, no naravno da želimo da bolnica funkcionira na kvalitetan način i da se pruža adekvatna zdravstvena zaštita svim našim građanima. U proračunu smo osigurali dio sredstava i ako će biti potrebe, uvijek smo na raspolaganju.“

Župan i suradnici su u obilasku rodilišta uručili prigodne poklone za rodilje i medicinsko osoblje, a posjetu su prisustvovali i pročelnica Službe ureda župana Aldijana Matić Horvat, pomoćnik pročelnice Karlo Sigetić i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar.

Napomenimo još da se od jučer, zbog porasta broja oboljelih pacijenata od gripe, do daljnjega zabranjuju posjete u OB „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica. Sve daljnje informacije o epidemiološkoj situaciji te eventualnom ukidanju ove zabrane uprava bolnice planira žurno komunicirati s javnošću.