Grad počinje zaprimati zahtjeve za financiranje „baka–djed servisa“

Odlukom Gradskog vijeća od 8. prosinca 2025. godine, s početkom nove godine uvedena je nova poticajna mjera financiranja čuvanja djece u obiteljskom okruženju, koja omogućava financijsku naknadu djedovima i bakama koji brinu o unucima predškolske dobi. Ovom će mjerom Grad Križevci osigurati naknadu u iznosu od 250 eura baki ili djedu, koji čuvaju unuku ili unuka predškolske dobi s navršenih minimalno godinu dana starosti, zbog nedostatka mjesta u dječjim vrtićima u Križevcima.
Ciljevi uvođenja poticajne mjere kolokvijalno nazvane „baka–djed servis“ su, kako stoji u samoj odluci, pružiti podršku obiteljima čija djeca nisu upisana u dječje vrtiće zbog nedostatka kapaciteta, omogućiti bakama i djedama dodatne izvore prihoda kroz aktivno sudjelovanje u skrbi za unuke te poticati međugeneracijsku solidarnost i jačati obiteljske veze. Križevci su, prema javno dostupnim informacijama, treći grad u Hrvatskoj, nakon Samobora i Čabra, koji je uveo takvu poticajnu mjeru.
Pravo na naknadu može ostvariti dijete koje je državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Križevaca kao i roditelji/posvojitelji te baka ili djed, da nije upisano u dječji vrtić ili obrt dadilja te da baka ili djed imaju status umirovljenika uz uvjet da ne koriste pozitivno pravo omogućeno Zakonom o mirovinskom osiguranju te da su zdravstveno sposobni brinuti se o djetetu.
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu iz poticajne mjere čuvanja djece u obiteljskom okruženju na području grada Križevaca dostupan je na službenim stranicama Grada, podnosi se gradskom Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam, uz koji je obavezno priložiti sljedeću dokumentaciju, koju treba dostaviti kao preslike dokumenata ili e-isprave iz sustava e-Građani:
- za roditelje/posvojitelje: preslika važeće osobne iskaznice za oba roditelja/posvojitelja; dokaz o prebivalištu na području grada Križevaca za oba roditelja/posvojitelja u neprekidnom trajanju od najmanje jedne (1) godine prije podnošenja zahtjeva; elektronički zapis o radno-pravnom statusu roditelja/posvojitelja ili potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta ukoliko je roditelj/posvojitelj student; rodni list ili e-Rodni list majke ili oca (ovisno čiji će roditelj (djed ili baka) biti primatelj naknade),
- za dijete korisnika naknade: dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili elektronički zapis o državljanstvu); dokaz o prebivalištu; rodni list ili e-Rodni list,
- za baku ili djeda primatelja naknade: preslika važeće osobne iskaznice; dokaz o prebivalištu na području grada Križevaca; dokaz o statusu umirovljenika; potvrda banke o IBAN-u.