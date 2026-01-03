Grad počinje zaprimati zahtjeve za financiranje „baka–djed servisa“

Odlukom Gradskog vijeća od 8. prosinca 2025. godine, s početkom nove godine uvedena je nova poticajna mjera financiranja čuvanja djece u obiteljskom okruženju, koja omogućava financijsku naknadu djedovima i bakama koji brinu o unucima predškolske dobi. Ovom će mjerom Grad Križevci osigurati naknadu u iznosu od 250 eura baki ili djedu, koji čuvaju unuku ili unuka predškolske dobi s navršenih minimalno godinu dana starosti, zbog nedostatka mjesta u dječjim vrtićima u Križevcima.

Ciljevi uvođenja poticajne mjere kolokvijalno nazvane „baka–djed servis“ su, kako stoji u samoj odluci, pružiti podršku obiteljima čija djeca nisu upisana u dječje vrtiće zbog nedostatka kapaciteta, omogućiti bakama i djedama dodatne izvore prihoda kroz aktivno sudjelovanje u skrbi za unuke te poticati međugeneracijsku solidarnost i jačati obiteljske veze. Križevci su, prema javno dostupnim informacijama, treći grad u Hrvatskoj, nakon Samobora i Čabra, koji je uveo takvu poticajnu mjeru.

Pravo na naknadu može ostvariti dijete koje je državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Križevaca kao i roditelji/posvojitelji te baka ili djed, da nije upisano u dječji vrtić ili obrt dadilja te da baka ili djed imaju status umirovljenika uz uvjet da ne koriste pozitivno pravo omogućeno Zakonom o mirovinskom osiguranju te da su zdravstveno sposobni brinuti se o djetetu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu iz poticajne mjere čuvanja djece u obiteljskom okruženju na području grada Križevaca dostupan je na službenim stranicama Grada, podnosi se gradskom Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam, uz koji je obavezno priložiti sljedeću dokumentaciju, koju treba dostaviti kao preslike dokumenata ili e-isprave iz sustava e-Građani: